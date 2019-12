Mes | Conte alla Camera | «Diffuse falsità | Salvini non studia» DIRETTA Scontro con Meloni

Mes - Conte : “Accuse false da Salvini e Meloni - la Lega sapeva tutto” : Il premier Conte ha riferito alla Camera sul Meccanismo Europeo di Stabilità: "Considerando i numerosi interventi svolti, in Assemblea e nelle commissioni parlamentari, sia alla Camera sia in Senato, possiamo convenire che le accuse, mosse in questi giorni da diversi esponenti politici di opposizione, circa una carenza di informazione e di consultazione sulla questa materia cosi' sensibile, siano completamente false".Continua a leggere

Mes - Conte : "Salvini non studia dossier" : 13.35 "Mi sono sorpreso non della condotta del senatore Salvini, la cui 'disinvoltura' a restituire la verità e la cui 'resistenza' a studiare i dossier mi sono ben note, quanto del comportamento della deputata Meloni" nel "diffondere notizie allarmistiche, palesemente false" sul Mes. Così il premier Conte nell'informativa alla Camera. "Anche chi è all'opposizione ha compiti di responsabilità", afferma. E sottolinea: "Una falsa accusa di alto ...

Giuseppe Conte subito all'attacco di Salvini sul Mes : "Sono qui per l'informativa sulle modifiche al Mes non solo perché doverosa dopo la richiesta ma anche perchè ho sempre cercato di assicurare una interlocuzione chiara e trasparente con Il Parlamento". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Aula alla Camera per le comunicazioni sul Mes."Non posso nascondere che questa informativa non può essere degradata a ordinario momento della ...

Mes - Conte alla Camera : «Contro di me accuse gravissime e infamanti» : Il premier riferisce in Parlamento sul tema del fondo Salva-Stati: «Sarei uno spergiuro perché venuto meno al vincolo di essere fedele alla Repubblica: si è perfino adombrato che avrei tenuto questa condotta per biechi interessi personali»

Mes - Conte alla Camera : «Contro di me accuse gravissime» : Dopo il muro contro muro nell'esecutivo sul Mes fra M5S e Pd, che è culminato nel vertice notturno di ieri sera, che sostanzialmente non ha sciolto il nodo delle posizioni contrapposte, è il momento del premier Conte che tiene la sua nota informativa, su richiesta delle opposizioni, sulle modifiche al Salva Stati prima alla Camera poi al Senato. Proprio a Palazzo Madama si attende un bis dello scontro fra il premier e Matteo Salvini del ...

"Nessun rispetto per le istituzioni" Mes - Conte attacca Salvini e Meloni : "Quando sono venuto dinanzi a Voi per chiederVi la fiducia ho invocato, per questa nuova stagione politica, un "linguaggio mite", ho auspicato che la Politica, con la P maiuscola, potesse riporre una particolare attenzione alla "cura delle parole".Le accuse che mi sono state rivolte, tuttavia...

Mes - Paragone : 'Conte ha cambiato idea - tornato nel campo europeista di Fi e Pd' : Gianluigi Paragone è il senatore del Movimento Cinque Stelle che in tanti, usando un neologismo, hanno definito 'malpancista'. Un termine con cui, nella politica moderna, si indicano coloro i quali hanno un metaforico mal di pancia come sintomo di dissenso nei confronti della direzione intrapresa dalla propria forza politica che non condividono. Il grillino, negli ultimi tempi, non ha mai nascosto la propria insofferenza verso le decisioni ...

Mes - voci da Montecitorio ad Agorà : l'intesa non c'è. "Governo Conte davvero a rischio" : In diretta da Montecitorio la giornalista Rai Roberta Ferrari, in collegamento con Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, annuncia che "l'intesa sul Meccanismo di stabilità europeo non c'è, i riflettori sono tutti puntati su Palazzo Chigi e sul premier Giuseppe Conte. Ci sarà un doppio binario, il con

Conte è pronto a tirare dritto sul Mes : Il vertice di maggioranza sul Mes andato in scena ieri sera a palazzo Chigi ha chiarito un paio di concetti fondamentali sul cosiddetto Fondo salva-Stati. Intanto è stato annunciato da fonti del Movimento 5 Stelle che non ci sarà alcun via libera alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità fino a quando il Parlamento non ne discuterà nei modi e nelle sedi opportune. I grillini, inoltre, continuano a ripetere che il testo della riforma del ...