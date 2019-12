Giulio Lolli | l' ultimo avventuriero

Giulio Lolli arrestato subito dopo l’arrivo in Italia. Si ipotizzano reati gravissimi : Rimpatriato dalla Libia, Giulio Lolli è stato arrestato in Italia con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale e traffico di armi e munizioni da guerra Al suo rientro in Italia, a Roma, dopo essere stato rimpatrio dall’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (Aise) che ha curato i rapporti con le autorità libiche, i carabinieri […] L'articolo Giulio Lolli arrestato subito dopo l’arrivo in Italia. Si ...

L'incredibile storia di Giulio Lolli - il truffatore bolognese diventato terrorista in Libia : Ha fatto il suo rientro in Italia, attraverso la frontiera aerea di Ciampino, l'imprenditore bolognese di 54 anni Giulio Lolli, detenuto dal 2017 a Tripoli e per un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Roma per terrorismo internazionale e traffico di armi. Il rimpatrio di Lolli, portato nel carcere di Regina Coeli, è stato organizzato dagli 007 dell'Aise che hanno curato i rapporti con le autorità libiche nelle ...