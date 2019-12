Ex Embraco | protesta dei lavoratori davanti alla fabbrica Appendino | “Dentro non c’è

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 dicembre 2019) All’exdi Riva di Chieri è tutto fermo. La descrizione la fa la sindaca di Torino, Chiara: “Sono stata dentro la, è sconcertante, non c’è nulla. Da oggi non c’è più neanche la mensa. Presto non ci saranno più risorse per sostenere la cassa integrazione. L’industrializzazione non è partita“. Parole che non fanno altro che confermare quello che idenunciano da tempo: “Il processo di re industrializzazione è un bluff. Andiamo insolo per pulire”. Oggi si sono ritrovati perreai cancelli dell’azienda, insieme ai sindaci del territorio. La nuova proprietà, Ventures, non ha ancora instto le linee produttive. La sindaca ha annunciato che la settimana del 16 dicembre verrà convocato un tavolo al Mise: in ballo ci sono ancora 409 posti di lavoro, in uno stabilimento che un tempo ...

