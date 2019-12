Consigli su come addobbare casa a Natale in piena sicurezza

Come usare WhatsApp Web : trucchi e Consigli da conoscere : WhatsApp è un servizio gratuito largamente diffuso tra i possessori di uno smartphone, che offre un’applicazione di messaggistica molto valida e affidabile per mettere in contatto le persone tramite messaggi inviati sfruttando la connessione dati leggi di più...

Pet e bimbi : 6 Consigli su come far andare d’accordo i “cuccioli” di casa : Chi l’ha detto che gli animali e i bambini non sono un binomio perfetto? come spesso si sente dire, il modo migliore per sconfiggere le proprie paure è quello di affrontarle. Ed è questo forse il suggerimento più importante che MYPETCLINIC rivolge a tutti quei genitori che si apprestano a introdurre, con le giuste accortezze e modalità, un animale nel proprio nucleo familiare. Prima di giungere a qualsiasi decisione, bisogna prendere in ...

Genova - Toti al Consigliere : “Come hanno fatto a rimanere bloccati nel sottopasso allagato?”. E lui : “Sono dei babbi di minchia” : “babbi di minchia“. Sono proprio queste le parole usate da Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione Civile del sindaco di Genova, Marco Bucci. Con lui c’è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Ma di chi parlava Gambino? “Di un gruppo di persone rimaste incastrate sotto un voltino della stazione di Brin nelle ore dell’alluvione” ha spiegato lo stesso consigliere contattato da ...

Come indossare la mantella : Consigli di stile : La mantella mi piace ed è anche tornata in auge questa stagione. E’ un capo purtroppo molto sottovalutato, ma che al contrario di quello che si pensa è abbastanza facile da abbinare, soprattutto se siamo mamme e abbiamo necessità di avere le mani libere e sentirci comode. Ecco qualche idea di look per indossarla con stile. mantella Pinko, borsa Mila Schon, stivali Zanotti, gonna Burberry, berretto Leontine Vintage, occhiali Moschino Come ...

Inter - Conte Consiglia ai suoi giocatori come fare sesso : “rapporti brevi - devono rimanere sotto la partner” : L’allenatore nerazzurro ha rilasciato una lunga Intervista all’Equipe, soffermandosi anche sul tema del sesso nei periodi di competizione Un lavoro totalizzante, così Antonio Conte considera il suo ruolo di allenatore, Interpretato come un compito da assolvere al 100% senza mai risparmiarsi. Concetti ribaditi anche nel corso di una lunga Intervista all’Equipe, che verrà pubblicata nella giornata della domani. Marco ...

Come proteggere gli animali dal freddo : 10 Consigli utili : “Benché gli animali sopportino le basse temperature meglio degli umani, è buona norma prendere dei piccoli accorgimenti per tutelarli nelle giornate più rigide. Le prime cose a cui pensare per assicurare il benessere dei nostri pet – spiega in una nota la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sono sicuramente un’alimentazione adeguata e un riparo idoneo. Non tutti i quattro zampe sono temprati per i rigori del clima ...

Come dimagrire 5 kg? I Consigli facili : Come dimagrire 5 kg in una settimana? Ecco cosa mangiare e alcuni consigli utili per per perdere peso in salute

Come pulire iPhone : Consigli utili : L’iPhone ci segue ormai dappertutto. Lo portiamo con noi quando andiamo al mare, quando andiamo a scuola, e sicuramente lo appoggiamo su un banco dove sono state centinaia di persone, lo utilizziamo con le mani leggi di più...

Gboard inizia a Consigliare ad alcuni utenti come tradurre emoji in GIF e adesivi : Per alcuni utenti Gboard è disponibile una nuova feature in virtù della quale è possibile ricevere suggerimenti per tradurre gli emoji in GIF L'articolo Gboard inizia a consigliare ad alcuni utenti come tradurre emoji in GIF e adesivi proviene da TuttoAndroid.

Come risparmiare sulla spesa nel 2019 e 2020 : i Consigli e le info utili : Come risparmiare sulla spesa nel 2019 e 2020: i consigli e le info utili Sapere Come risparmiare sulla spesa in questi anni dove i soldi mancano ma le spese aumentano sempre, può essere utile per guadagnare alla fine del mese. Già, guadagnare, perché ogni risparmio è un guadagno. Tra le maggiori voci che influiscono sulle uscite spiccano quelle relative alla spesa alimentare (e non solo), quella che si fa nei supermercati dove spesso ci si ...

Energia : ENEA presenta la casa “smart” e il robot che Consiglia come ridurre le bollette : Un robot domestico che “dà consigli” su come risparmiare Energia e ridurre le bollette, una casa ‘smart’ con sistemi intelligenti di gestione dei consumi e della sicurezza, ma anche un filato per tessuti hi-tech, realizzato con gli scarti di fibra di carbonio, da utilizzare per applicazioni automotive. Sono alcune delle tecnologie innovative che ENEA presenta a Ecomondo, la Fiera internazionale sulla sostenibilità ambientale che si apre domani ...

Quando il papa ci Consiglia come scrivere dovremmo ascoltarlo? : Non possiamo biasimare il papa perché pontifica, ma i suoi suggerimenti mi hanno un po’ infastidito, come quelli di Cormac McCarthy. Leggi

Come controllare il colesterolo : dieta e Consigli per la salute : Come controllare il livello di colesterolo. Ecco alcuni consigli da seguire e cosa mangiare nella dieta. Mangiare fibre e fare attività fisica

Integratori alimentari - il decalogo del Ministero della Salute : “Non curano”. Consigli su come usarli in modo sicuro e consapevole : Gli Integratori alimentari sono “fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze ad effetto fisiologico che non hanno una finalità di cura, prerogativa esclusiva dei farmaci“. Lo chiarisce il Ministero della Salute in un decalogo per un uso corretto degli Integratori alimentari 2019′ pubblicato sul proprio sito. Gli Integratori “sono ideati e proposti per favorire nell’organismo il regolare svolgimento di specifiche ...