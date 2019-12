Almeno 14 persone sono morte in un attacco armato contro una chiesa in Burkina Faso

Tunisia - bus turistico con 43 persone a bordo finisce in una scarpata nel nord-ovest del Paese : Almeno 22 i morti : Sono almeno 22 i morti in un incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico nella zona di Ain Senoussi, nel nord-ovest della Tunisia. Secondo quanto riportato in un comunicato del Ministero dell’Interno del Paese nordafricano, citato dai media locali, il mezzo stava viaggiando con 43 persone a bordo quando ha perso il controllo, oltrepassando il guard-rail e finendo in una scarpata. I 21 feriti sono stati trasferiti negli ospedali di ...

Almeno 15 persone sono morte nella Siberia orientale in un incidente d’autobus : Almeno 15 persone sono morte nella Siberia orientale a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un autobus, caduto da un ponte e finito in un fiume gelato. Le autorità locali hanno comunicato che ci sono inoltre 18 feriti.

Allarme terrorismo a Londra - Almeno 5 persone accoltellate al London Bridge : La polizia è intervenuta alle 14:00 ora di Londra in seguito alla segnalazione di un accoltellamento: gli agenti hanno...

Almeno 22 persone sono morte durante una protesta anti-governativa a Nasiriya - in Iraq : Almeno 22 persone sono morte durante una protesta anti-governativa a Nasiriya, in Iraq. BBC News racconta che le violenze sono iniziate quando le forze di sicurezza hanno iniziato a sparare sulla folla che stava manifestando su alcuni ponti a sud

Iran - intelligence : “Abbiamo arrestato otto persone legate alla Cia”. Continuano le proteste : Almeno 143 vittime e 7mila arresti : Mentre in Iran Continuano le proteste, con almeno 143 vittime e oltre 7mila arresti, l’intelligence di Teheran fa sapere attraverso l’agenzia di stampa Irna che tra quest’ultimi ci sono anche almeno otto persone “legate alla Cia”. Dichiarazioni che hanno come obiettivo anche quello di sostenere la tesi già esposta nelle scorse ore dalla Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, secondo cui le forze di sicurezza ...

Almeno 15 persone sono morte in un attentato a Kunduz - nel nord dell’Afghanistan : Almeno 15 persone sono morte in un attentato a Kunduz, nel nord dell’Afghanistan. Mercoledì sera, una bomba è esplosa lungo una strada mentre passava un’auto sulla quale si trovavano sei donne, sei ragazze, due bambini e l’autista: stavano andando a

Terremoto in Albania vicino a Durazzo : 20 morti e Almeno 600 feriti. Danni e molte persone intrappolate : Scossa di magnitudo 6.2 nella notte. In moto la macchina degli aiuti dall'Italia: 200 uomini e mezzi partiti per prestare soccorso

È esplosa un’autobomba nel nord della Siria : Almeno 17 persone sono morte : È esplosa un’autobomba a Tal Halef, piccola città controllata dalle forze della Turchia nel nord della Siria, a ovest di Ras al Ain: almeno 17 persone sono morte e 20 sono state ferite. La notizia è stata data su Twitter

Terremoto Albania - “il più forte dal 1969” : Almeno 23 morti e centinaia di feriti - 45 persone estratte vive dalle macerie : E’ di almeno 23 morti il bilancio delle vittime del Terremoto che ha colpito ieri notte l’Albania: secondo l’ultimo aggiornamento del governo di Tirana sono state estratte vive della macerie 45 persone mentre i feriti sono oltre 650. Secondo il quotidiano albanese “Shekulli”, sarebbero “molte le persone ancora sotto le macerie degli edifici crollati” e le squadre di soccorso continuano nella ricerca dei ...

Terremoto Albania - Almeno 21 morti e 600 feriti : persone sepolte vive tra le macerie - in arrivo tanti aiuti internazionali. Il punto : Sono proseguite per tutta la giornata le ricerche di sopravvissuti sotto le macerie dei palazzi crollati in Albania a causa del Terremoto che ha colpito il Paese, il più potente da decenni. Nell’ultimo bilancio, le autorità hanno contato almeno 21 persone morte, tra cui una bambina, e circa altre 600 ferite, soprattutto nelle città di Durazzo e Thumane, a nord di Tirana. Ma purtroppo si tratta di un bilancio che continua a salire di ora in ...

Naufragio Lampedusa - recuperati corpi senza vita di 5 donne. “Almeno 20 persone disperse” : “Sono 20 i dispersi” del Naufragio avvenuto sabato sera a un miglio dalle coste di Lampedusa. Così hanno riferito alla Guardia costiera i 149 migranti sopravvissuti al Naufragio. Tra i dispersi si cercano anche i genitori di due minorenni che una volta tratti in salvo non avendo visto mamma e papà hanno dato l’allarme. Da allora continuano le ricerche. Così come per le mogli di un giovane eritreo e uno libico che sul molo ...