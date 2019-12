Malta | migliaia in piazza per chiedere le dimissioni del premier | «Assassini» | «mafia»

open.online

(Di domenica 1 dicembre 2019) Live from the latest protest in Valletta#DaphneCaruanaGalizia #17Black #https://t.co/xxHMGPuE4H— Lovin(@Lovin) December 1, 2019 Sono in corso nuove manifestazioni fuori dal Parlamento maltese perleimmediate di Joseph Muscat, ilisolano rimasto coinvolto nell’inchiesta nella morte della giornalista Caruana-Galizia nel 2017. Secondo il quotidiano Times of, ildovrebbe rimanere in carica fino all’8 gennaio 2020. TODAY students meet at 3:15pm near Triton Fountain.Protest at 4pm outside parliament.#DaphneCaruanaGalizia #JusticeForDaphne pic.twitter.com/CEs1bLrWId— Megan Mallia (@meg mallia) December 1, 2019 La manifestazione La manifestazione organizzata dai gruppi Repubblika, Occupy Justice e Manuel Delia, è iniziata a metà pomeriggio di oggi, 1 dicembre. È l’ultima in una serie di ...

