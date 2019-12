Lazio | Inzaghi | «Era una gara da temere Immobile è il nostro leader»

Vittorie per Conte - Pioli e Inzaghi : Inter capolista - Milan fuori crisi - Lazio terza : La doppietta di Lautaro Martinez contro la Spal regala all’Inter di Antonio Conte il primato in solitaria. I nerazzurri si

Calcio - Serie A 2019 : Inter nuova capolista - Cristiano Ronaldo salva la Juventus. Vola la Lazio di Simone Inzaghi : Giornata numero 14 della Serie A di Calcio 2019 che ha vissuto quest’oggi un intenso pomeriggio di partite, iniziato con il lunch match delle 12.30, quando la Juventus avanti 1-0 al 20′ grazie al gol di Leonardo Bonucci si è fatta rimontare dal Sassuolo, trascinato da Jeremie Boga e Ciccio Caputo. A mettere le cose a posto ci pensato dunque Cristiano Ronaldo al 68′ su Calcio di rigore, per il definitivo 2-2. Del mezzo passo ...

FORMAZIONI Lazio Udinese : le scelte ufficiali di Inzaghi e Gotti : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Lazio Udinese Ecco gli schieramenti ufficiali di Lazio e Udinese, match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/2020. Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi. Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Walace, De ...

Lazio Udinese - i convocati di mister Inzaghi : out in due : Lazio Udienese, la lista dei convocati del tecnico Inzaghi in vista della gara contro i friulani in programma alle 15:00 Quasi tutto pronto per la gara dell’Olimpico tra Lazio e Udinese. Questa mattina il tecnico biancoceleste Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per il match. Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha. Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Radu, Silva, Vavro. Centrocampisti: André Anderson, Cataldi, Jony, ...

Lazio - Inzaghi : “La partita di giovedì ci penalizza - mi aspettavo di giocare il lunedì” : “Domani affronteremo una squadra organizzata e fisica che, però, vanta anche tanta qualità. I friulani hanno tante soluzioni soprattutto nel reparto offensivo, oltre a mezzali che vantano grande tecnica: sono calciatori che sanno mettere in difficoltà”. Sono le parole in conferenza stampa del tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match con l’Udinese. “Dobbiamo restare umili ed organizzati perché ogni ...

Lazio-Cluj - Simone Inzaghi : “ci crediamo e cresce l’amaro in bocca - non avremmo meritato questa situazione” : “Abbiamo un’ultima partita, dobbiamo fare il nostro dovere e poi il Celtic come ha vinto qui andrà a fare la sua gara in Romania”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, commenta la vittoria contro il Cluj in Europa League e la situazione nel girone di qualificazione. “Ci crediamo e cresce l’amaro in bocca, perchè non avremmo meritato di giocarsi tutto all’ultima giornata e con poche speranze. Ma è ...

Inzaghi : Europa compromessa - ma la Lazio ci proverà fino alla fine : Inzaghi: "Che importanza do alla sfida contro il Cluj? Sappiamo che purtroppo la nostra qualificazione e' appesa a un filo, ma finche' la...

Lazio-Cluj - Simone Inzaghi in conferenza : l’infortunio di Caicedo e le novità di formazione : Vigilia di Europa League per la Lazio. Domani sera alle 21, all’Olimpico, i biancocelesti affronteranno il Cluj. Una qualificazione compromessa, ma nonostante questo la squadra di Simone Inzaghi vuole giocarsi le sue carte fino in fondo, come ha annunciato lo stesso allenatore in conferenza stampa: “La nostra qualificazione è appesa ad un filo ma finché la matematica non ci condanna faremo la nostra partita sapendo che abbiamo ...

Sassuolo-Lazio - Simone Inzaghi : “vittoria sofferta. Caicedo meritava di giocare titolare - ha grande umiltà” : “Era una partita importante, sofferta, dove nell’ottimo primo tempo non siamo riusciti a chiuderlo con più gol di vantaggio e anzi ne abbiamo preso uno alla fine. Però è una vittoria meritata, contro un’ottima squadra che gioca molto bene. Onore ai ragazzi, che hanno sofferto tutti insieme”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, commenta ai microfoni di Sky la sofferta vittoria contro il Sassuolo. Match ...

Lazio-Lecce - Inzaghi soddisfatto : “meritiamo il terzo posto. Troppa sofferenza? Fa parte del nostro gioco” : E’ sereno al termine della gara l’allenatore Simone Inzaghi. La sua Lazio ha battuto 4-2 il Lecce, anche se deve ringraziare soprattutto il suo portiere Strakosha. Ecco il suo commento: “Abbiamo vinto una partita importante. Abbiamo creato tantissimo, poi qualcosina abbiamo subito ma non dimentichiamo che il Lecce ha fatto soffrire tutti. Nel primo tempo con più attenzione nelle occasioni avremmo forse vinto più ...

Lazio - conferenza Inzaghi : recupero Correa - Milinkovic e obiettivi. “Alzare asticella per raggiungere Champions” : “Ci dispiace perché abbiamo perso una partita immeritata, perché avremmo meritato di più. Dobbiamo guardare alla partita di domani che per noi sarà molto importante, schiererò la squadra migliore”. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi presenta così, in conferenza stampa, il match di domani tra Lazio e Lecce. “Il match di giovedì ha richiesto molte energie e domani saremo chiamati a svolgere un incontro importante. In ...

Lazio – Inzaghi non cerca scuse : “il mancato rigore pesa - ma c’è da fare mea culpa” : La sincerità di Simone Inzaghi dopo il ko di oggi in Europa League della Lazio contro il Celtic La Lazio si trova adesso ad un passo dall’eliminazione dall’Europa League: la sconfitta di questa sera, contro il Celtic, lascia l’amaro in bocca a tutti i tigosi biancocelesti. Un ko che pesa molto e che non può lasciare soddisfatto Simone Inzaghi: “l’episodio del mancato rigore pesa, era clamoroso. Ci avrebbe ...

Lazio-Celtic - Simone Inzaghi e Immobile sulla stessa lunghezza d’onda : “Rigore netto - ma le colpe sono nostre” : Lazio sconfitta dal Celtic all’Olimpico e praticamente eliminata. Al termine della gara, Simone Inzaghi fa mea culpa: ”L’episodio del mancato rigore pesa, era clamoroso. Ci avrebbe ovviamente permesso di andare in vantaggio. La squadra per spirito mi è piaciuta, ma dovevamo fare il secondo gol ed essere più cattivi. Andiamo a casa con 0 punti e forse anche dall’Europa. C’è da fare mea culpa perché in queste ...

Diretta Lazio Celtic/ Streaming video tv : Inzaghi può solo vincere - Europa League - : Diretta Lazio Celtic Streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match della quarta giornata della fase a gironi di Europa League.