Hiv | in Nuova Zelanda una banca del seme apre alle persone sieropositive Altro che stigma

MotoGp - Aprilia in versione ‘total red’ a Valencia : nuova livrea per sostenere la prevenzione all’Hiv : In occasione del Gran Premio di Valencia, l’Aprilia scenderà in campo con una livrea completamente rossa per sostenere l’associazione ‘RED’ Week-end speciale per l’Aprilia, a Valencia infatti il team italiano scenderà in pista con una livrea completamente rossa, per sostenere ‘RED‘, l’organizzazione fondata da Bono e Bobby Shriver nel 2006. Una collaborazione che va avanti ormai da tre anni, ...