Salute | disturbi di coordinazione | in Italia il 6% dei bimbi con disprassia

(Di sabato 30 novembre 2019) Il 6% dei bambini in Sardegna, percentuale che rispecchia quella nazionale, e’ affetto da, un disturbo del neurosviluppo e dellamotoria nell’eta’ evolutiva. Nel 4% dei casi sul 6% del totale si tratta di maschi. Lacomporta disagi nella gestione dei movimenti nelle attivita’ quotidiane come, ad esempio, vestirsi o svestirsi, e nel compiere gesti espressivi per comunicare un’emozione o uno stato d’animo. “Di solito ci si rende conto che il bambino ha laquando inizia a frequentare la scuola elementare. Quando sono piu’ piccoli si tende a giustificarli, pensando che siano pigri. Ma i bambini non nascono e non sono pigri”, spiega Elena Spigno, presidente dell’associazione ‘Per Piccoli Passi Sardegna’, che stamane a Cagliari ha promosso un convegno su questo disturbo ...

