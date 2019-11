Impianto biogas Zimmardo Bellamagna | assemblea pubblica a Pozzallo

Energie rinnovabili - biogas : ENEA presenta innovativo Impianto compatto ad alto rendimento : ENEA ha realizzato presso il Centro Ricerche Casaccia un nuovo impianto sperimentale per produrre biogas in grado di aumentarne resa e contenuto in metano oltre il 70%, riducendo volumi, tempi e costi di produzione rispetto agli impianti “tradizionali”. Parimenti al gas naturale, il biometano può essere usato nei trasporti e per produrre sia calore che energia elettrica. Nel prossimo futuro, l’impianto verrà ampliato e dotato di altri ...