Il Torino passa a Genova con la rete di Bremer

Pioggia nerazzurra a Torino - l’Inter passa 0-3 : i granata escono tra la contestazione dei tifosi [FOTO] : Torino -Inter live – Si gioca Torino -Inter, anticipo serale del sabato di Serie A. Un’importantissima partita valevole per la tredicesima giornata. La squadra di Mazzarri ha ritrovato la vittoria contro il Brescia dopo un periodo fortemente negativo. L’Inter è reduce dalla vittoria in rimonta contro il Verona e insegue la Juventus ad un solo punto di distanza. I nerazzurri non vorranno mancare l’appuntamento con la ...

Gli ultras del Torino contro Mazzarri : “Se ne deve andare - fa passare la voglia di tifare” : Non è stato tanto il pareggio contro il Cagliari (1-1) a fra imbestialire i tifosi del Torino. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le parole di Walter Mazzarri in conferenza stampa, quando il tecnico granata ha osato indicare come esempio un giocatore della Juventus, Chiellini. “Io porto sempre ad esempio un giocatore che ho avuto come Chiellini. Si scorda sempre di quello che ha fatto il giorno prima e dall’allenamento ...