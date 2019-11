F1 | GP Francia 2020 | si vuol modificare il “Paul Ricard” Via la chicane per estendere il

oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) Domani il Mondiale 2019 di F1 chiuderà i battenti. Ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina, il Circus si esibirà per l’ultima volta, per poi dare a tutti appuntamento all’anno venturo per una nuovo campionato. In vista di quel che sarà alcune novità vi potrebbero essere. In particolare, il riferimento è al GP disul tracciato del “Paul Ricard”. Di sicuro, la gara transalpina di quest’anno è stata quella che più di altre ha riservato meno emozioni. Un lay-out poco gradito ai piloti e anche al pubblico. Pertanto, come riferisce L’Equipe, si starebbe pensando ad alcune modifiche per rendere il circuito più accattivante. La testata d’Oltralpe parla di una possibile rimozione dellaperil rettilineo del Mistral e quindi dare modo alle monoposto di esprimere tutta la loro potenza. Un accorgimento che sarà tutto da ...

RaiSport : Ecco il quadro completo dei gironi di #Euro2020, spicca il girone di ferro, il Gruppo F con Francia, Germania e Por… - GoalItalia : Germania ???? Francia ???? Portogallo ???? #Euro2020 spettacolare: tutte nello stesso girone - Agenzia_Ansa : #Euro2020: Italia affronterà Svizzera, Turchia e Galles. Sarà Italia-Turchia la partita inaugurale del torneo. Si g… -