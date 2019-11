F1 | GP Abu Dhabi 2019 | problema alla Power Unit per Valtteri Bottas | il finlandese

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : sfida aperta tra Ferrari - Mercedes e Red Bull nelle FP3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Chi farà la pole oggi pomeriggio ad Abu Dhabi? Questa è la situazione aggiornata per quanto riguarda la classifica dei pole-man del 2019: Who gets the last pole of 2019? #AbuDhabiGP

F1 su TV8 - come vedere gratis e in chiaro le qualifiche del GP Abu Dhabi 2019 : orario d’inizio e programma : A Yas Marina sta per andare in scena l’ultima qualifica stagionale della Formula 1. Il Gran Premio di Abu Dhabi 2019 entra nella sua fase più calda e si appresta a vivere la fondamentale giornata delle qualifiche. Alle 11:00 scatteranno le terze prove libere e poi alle 14:00 le vetture scenderanno in pista per l’intensa battaglia finale che decreterà l’ordine di partenza in vista della gara di domenica. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...