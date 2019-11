Calabria | Dieni M5S | ‘Callipo valido candidato | si decida su Rousseau’

calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Filippo Callipo di per sé sarebbe un, ma io, ed è la mia opinione personale, metterei in votazione la proposta di sostenerlo sulla piattaforma Rousseau: cheno gli iscritti, così come hanno scelto se partecipare o meno” alle elezioni in. Lo dice all’Adnkronos la deputata M5S Federica, non nascondendo di nutrire “parecchi dubbi” sulcivico del Movimento, Francesco Aiello, “le mie sono riserve politiche, la vicenda della casa” uscita nei giorni scorsi sulla stampa “non c’entra nulla”, assicura.Per, il ‘re del tonno’ “è l’unico nome che ci potrebbe consentire di vincere ed essere incisivi in. Ma è la mia opinione personale, non dipende da me, il capo politico ora deciderà cosa fare”. Per la ...

