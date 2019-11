Gazzetta | Koulibaly capitano è un segnale per Insigne e Callejon

Gazzetta : Koulibaly apre la strada per la pace con Napoli : Da quel martedì diventato oramai tristemente famoso per l’ammutinamento, scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport, nessuno aveva mai lanciato ufficialmente un segnale di pace. Ci ha pensato ieri Koulibaly «Qui sono nati i miei figli. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Qui, la mia famiglia e io ci sentiamo a casa». Un gesto forte, secondo la Gazzetta, di un campione oltre che di un uomo abituato a non cercare alibi ...

Napoli-Salisburgo - le pagelle dei quotidiani : male Koulibaly - Insigne il migliore secondo la Gazzetta : Solo un pareggio per il Napoli contro il Salisburgo. Un’occasione mancata per la squadra di Ancelotti. Errore di Koulibaly in avvio e vantaggio austriaco con Haaland, pari di Lozano. Il forcing azzurro nella ripresa non ha portato alla vittoria e alla qualificazione. Per la Gazzetta dello Sport è Insigne il migliore in campo, male Koulibaly. Le pagelle dei quotidiani. Gazzetta DELLO SPORT NAPOLI: Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Maksimovic ...

Gazzetta : il muro del Napoli è crollato - Koulibaly nervoso e spesso indisciplinato : La difesa del Napoli fa acqua e questa situazione non fa altro che moltiplicare le difficoltà della squadra, scrive la Gazzetta dello Sport. Sono 15 le reti subite fino a questo momento, un risultato che forse lo stesso Ancelotti non aveva messo in cantiere quando aveva promosso a pieni voti il mercato. Si era parlato del muro difensivo che avrebbe rappresentato la coppia Koulibaly.Manolas, ma oltre le difficoltà di integrazione tra i due, ...

Gazzetta : Koulibaly nervoso e disordinato - troppi errori in quest’avvio di stagione : Roma-Napoli sarà la gara dei reparti difensivi, secondo al Gazzetta dello Sport, con le due formazioni che schierano da una parte la sorpresa Smalling e dall’altra la certezza Koulibaly. Ma è proprio il difensore senegalese ad aver deluso in questo avvio di stagione “Il senegalese non ha ancora raggiunto la forma migliore e le sue prestazioni non sempre sono state impeccabili. Koulibaly è nervoso, come mai prima, tatticamente è ...

Gazzetta : in Serie A non tutti sono Koulibaly : Sulla Gazzetta l’analisi di come è cambiato il modo di difendere in Serie A. Ai marcatori, adesso, si chiede di costruire e se giochi, scrive la rosea, ne risentono le marcature. Udinese caso emblematico Un caso emblematico è rappresentato dall’Udinese. E’ sua la miglior difesa del campionato, con il numero minore di gol incassati dopo otto giornate di campionato. Il portiere friulano, Musso, si è fatto segnare solo 6 volte e ...