Sorteggi Champions League | data | orario | programma | tv | possibili avversarie di Juventus

Fonte : oasport

(Di giovedì 28 novembre 2019) Si terranno lunedì 16 dicembre alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera, idegli ottavi di finale delladi calcio: al momento tra le squadre italiane laè certa del primo posto nel girone, mentre Napoli, Inter ed Atalanta sono tutte ancora in corsa per il passaggio del turno, con i partenopei che potrebbero anche arrivare primi. Lapotrebbe incrociare Real Madrid, Tottenham, l’eventuale seconda tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria, chi dovesse essere seconda tra Liverpool e Salisburgo, eventualmente il Borussia Dortmund, oppure una tra Lipsia, Zenit e Lione, e la seconda classificata tra Ajax, Zenit e Valencia. Il Napoli, in caso di successo nel girone pescherebbe tra Real Madrid, Tottenham, l’eventuale seconda tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria, una tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, eventualmente il Borussia Dortmund, oppure ...

Eurosport_IT : Il 16 dicembre a Nyon la #Juventus conoscerà il nome della sua avversaria agli ottavi ???? Per Sarri anche il rischio… - CalcioNews24 : Calendario Champions League 2019/2020: gironi, risultati e sorteggi - GiuseScorpion : @capuanogio @juventusfc Ciao lecchino...Come va con la lingua...Non sai nemmeno le regole dei sorteggi della Champi… -