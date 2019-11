Registrazione Trono Classico U&D | 27 novembre | la Burchielli vuole chiarire con Zarino

Registrazione U&D del Trono Classico - 20 novembre : Raselli non sceglie Giovanna : Si è tenuta ieri 20 novembre agli studi Elios di Roma una nuova Registrazione dedicata al Trono Classico e ai suoi attuali protagonisti: Carlo Pietropoli, Veronica Burchielli e Giulio Raselli. Era particolarmente attesa la mossa di quest'ultimo che, nel corso del precedente appuntamento, aveva deciso di recarsi a casa di Giovanna Abate per un confronto con lei. Né lei né tanto meno l'altra corteggiatrice preferita, Giulia D'Urso, si erano ...

Registrazione Trono Classico U&D 14 novembre : assenti le corteggiatrici di Raselli : Nuovo terremoto all'interno del Trono Classico di Uomini e donne, che non sta certo attraversando la fase più interessante della sua storia. La conferma di sorprendenti novità è arrivata dalla Registrazione effettuata oggi 14 novembre, durante la quale anche la tronista Giulia Quattrociocche ha fatto la sua scelta. Consapevole dell'interesse per Daniele, ha deciso di continuare il percorso con lui lontano dalle telecamere mentre Alessandro, il ...

Registrazione U&D - Trono Classico : Giovanna delusa da Raselli gli tira una scarpa : Si è tenuta ieri 7 novembre agli studi Elios di Roma una nuova Registrazione dedicata al Trono Classico di U&D. Dopo la scelta della scorsa settimana, Alessandro Zarino non era presente, sostituito dalla sua ex corteggiatrice Veronica Burchielli. Insieme a lui, erano seduti sull'ambita poltrona rossa anche i colleghi Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e il nuovo arrivato Carlo Pietropoli. Gran parte della puntata è stata dedicata a ...

Registrazione Trono Over U&D - 2 novembre : Riccardo delude la fidanzata per il mancato like : Ci si aspettava il lieto fine tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo l'annuncio del ritorno di fiamma e il desiderio di viversi lontano dalle telecamere. Eppure l'ultima Registrazione dedicata al Trono Over di U&D ha confermato che l'idillio per la coppia è ancora lontano e che i problemi da affrontare non mancano. A spiegare quali siano le difficoltà del momento ci ha pensato la dama bresciana, che non ha rinunciato a criticare Riccardo ...

Registrazione Trono Classico U&D - 31 ottobre : Veronica rifiuta Zarino e diventa tronista : È stata una Registrazione a dir poco rocambolesca quella che è stata effettuata ieri 31 ottobre agli studi Elios di Roma in merito al Trono Classico di Uomini e donne. C'era bisogno di un'inversione di rotta nei percorsi dei tronisti che non sempre sono riusciti a conquistare l'interesse del pubblico, come confermato dagli ascolti al di sotto del Trono Over. Ed essa puntualmente è arrivata, con una serie di novità davvero inaspettate. La prima ...

U&D - spoiler trono over : lieto fine per Guarnieri e Platano nell'ultima Registrazione : Grandi novità su Ida e Riccardo giungono dall'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne e che si è tenuta lo scorso 17 ottobre presso gli studi Elios di Roma. Da quanto si apprende infatti, dopo molti tira e molla e dopo la famosa lettera d'amore letta in studio dal Guarnieri nelle scorse settimane, pare che la Platano si sia decisa a dare un'altra possibilità al cavaliere tarantino. L'amore tra i due non è mai sopito, come avevano ...

Registrazione Trono Over U&D del 17 ottobre : Guarnieri e la Platano escono insieme : La 'telenovela' dell'autunno 2019 potrebbe essere arrivata ieri 17 ottobre al suo capito conclusivo. Nella Registrazione del Trono Over di Uomini e donne, infatti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono riusciti a stupire il pubblico presente in studio con un nuovo capovolgimento di fronte nella loro storia. Dopo avere dichiarato, la scorsa settimana, di non essere più innamorata del suo ex fidanzato, la Platano ha deciso di concedergli una ...

Registrazione Trono Over U&D dell'11 ottobre : Ida non ama più Guarnieri - lui piange : Ci si aspettavano buone notizie per Riccardo Guarnieri e Ida Platano nella prima Registrazione del Trono Over di Uomini e donne dopo la dichiarazione d'amore del cavaliere avvenuta circa una settimana fa. Nei giorni scorsi, infatti, la coppia era stata avvistata insieme per le vie di Brescia, città in cui lei vive. Il fatto che Riccardo avesse con sé una valigia, aveva indotto a pensare ad un loro ricongiungimento, suggellato da qualche giorno ...

Uomini e Donne/ La Registrazione slitta per via di Amici Vip? - trono classico - : Uomini e Donne trono classico: Alessandro Zarino, le confessioni sul padre commuovono tutti, ecco cosa ha detto il tronista di lui.