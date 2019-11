Pensioni di vecchiaia a 70 anni e stop quota 100 | Ape e OD | lo suggerisce l' OCSE

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Diversi esponenti politici e tecnici da tempo sottolineano la necessità di tornare a far salire l'età per il pensionamento in base alle aspettative di vita. Bisognerebbe cioè tornare al pieno funzionamento della riforma Fornero. A dare manforte a questa teoria adesso arriva anche il monito dell'nei confronti dell'Italia. Anche per l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico occorrerebbe tornare a far salire l'età della pensione. Inoltre, se per molti politici la100 andrebbe subito abolita, l'va oltre, suggerendo che occorrerebbe cancellare qualsiasi forma di pensionamento anticipato in deroga alle norme, quindi anche APE sociale e Opzione donna. ...

rep_economia : Pensione di vecchiaia, fino al 2022 ferma a 67 anni - amoreandrea84 : RT @Pinucci63757977: All'Aria che a Tira s'è accomodata la Ciarambino del m5s che ha la faccia da culo di accusare la Fornero di aver fatto… - MaryWinner6 : RT @mabra01: @davcarretta Non è che questa media tiene conto delle pensioni baby? Così per dire. Saprà di certo che attualmente in nessu… -