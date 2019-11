Ibrahimovic | a Malmoe bruciata la statua del traditore Zlatan | ha comprato le

Shock Ibrahimovic - a Malmoe è rivolta : “Zingaro - devi morire” - la sua statua in fiamme [VIDEO] : In un modo o nell’altro, trova sempre il modo per far parlare di sé. Spesso direttamente, questa volta in maniera indiretta. Zlatan Ibrahimovic da idolo a traditore. La sua città natale, Malmoe, lo ha sempre amato e venerato, quasi come un Dio, tanto da dedicargli una statua. Che però è andata in fiamme. Motivo? La sua decisione di investire nell’Hammarby, club di Stoccolma di cui il Malmoe è grande rivale. Ma Ibra a Malmoe non ...

“Zingaro devi morire” - “Giuda” : la rivolta dei cittadini di Malmoe contro Ibrahimovic - a fuoco la statua a lui dedicata [VIDEO] : A Malmoe clamorosa protesta contro Ibrahimovic: buste della spazzatura e fuoco sulla statua dedicata allo svedese Giornate intense per Zlatan Ibrahimovic: dopo l’addio ai Galaxy, il calciatore svedese è finito nella bufera per un importante annuncio. In attesa di scoprire se Ibrahimovic tornerà in Italia, il calciatore svedese ha deciso di acquisire il 25% dell’Hammarby. I concittadini di Ibrahimovic, però, non hanno apprezzato ...

La Gazzetta : “Ibrahimovic può andare a Napoli - è cresciuto nel ghetto di Malmoe - si è vaccinato” : Qualsiasi polemica sarebbe inutile, ci limitiamo a riportare le righe scritte dal giornalista Sebastiano Vernazza oggi a pagina 3 sulla Gazzetta dello sport a proposito di un possibile trasferimento di Ibrahimovic al Napoli. Ogni commento sarebbe superfluo. Napoli. Città bellissima da visitare, difficile da vivere nella quotidianità. Ibra però è cresciuto a Rosengard, il ghetto di Malmoe che ha poco da invidiare a certi quartieri napoletani ...

Inaugura una statua e ‘concede’ ai giovani di non andare a scuola - Ibrahimovic fa infuriare il consiglio comunale di Malmoe : L’attaccante svedese ha invitato numerosi giovani alla cerimonia di Inaugurazione di una sua statua, dandogli il ‘permesso’ di non andare a scuola Zlatan Ibrahimovic non smette di far parlare di sè, non solo per le sue gesta sul terreno di gioco, ma anche per le sue controverse dichiarazioni. AFP/LaPresse Oggi l’attaccante svedese ha Inaugurato una sua statua a Malmoe, invitando sui social i giovani a partecipare ...