Windows Insider | in arrivo le prime build di Windows 10 20H2

Windows Insider : Microsoft chiude il canale Skip Ahead : Tramite il post dedicato alla build 19018 di Windows 10 20H1, Microsoft ha annunciato la chiusura del canale Skip Ahead del programma Windows Insider. Annuncio A partire da oggi, gli Insider che hanno optato per Skip Ahead saranno migrati al ramo di distribuzione Fast Ring. Ciò significa che l’opzione “Passa alla prossima versione di Windows” non sarà più presente in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Programma ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 : stampa degli elenchi [Insider] : Breve comunicato per informarvi che la versione per Windows 10 di Microsoft To-Do si è recentemente aggiornata per gli Insider introducendo la possibilità di stampare gli elenchi. Novità in questa versione stampa gli elenchi: nel menu con i tre puntini “…” è stata aggiunta una nuova opzione che consente di stampare gli elenchi. Nel file da stampare, oltre alle attività, sono presenti anche le sottoattività e le stelle che ...

OneDrive per Windows 10 si aggiorna : supporto per il tema scuro [Insider] : Breve comunicato per informarvi che l’app di OneDrive per Windows 10 si è aggiornata per gli Insider introducendo il supporto per il tema scuro. Novità in questa versione Recandosi nel menu “…” e cliccando su “Impostazioni” è possibile trovare la nuova voce per cambiare tema. Le opzioni presenti sono tre: Modalità chiara, Modalità scura e Usa la modalità di Windows. Fix di bug e miglioramenti ...

Windows Insider : Dona Sarkar lascia la leadership del programma : Microsoft ha annunciato ieri che Dona Sarkar lascerà il comando del programma Windows Insider per dedicarsi a un nuovo ruolo all’interno dell’azienda. 1/ After 3+ years of leading the #WindowsInsiders program, I’ll be moving over to the MS Developer Relations @azureadvocates team to lead advocacy for Power Platform + tech skilling. Please tag @WindowsInsider with your Insider-related questions! <3https://t.co/mORjqzHLdE — ...