Will Smith commenta il ciclo della figlia | è polemica

Will Smith pubblica il video della sua colonscopia e presenta il dottore : “Lui è il Martin Scorsese del mio sedere. Fate prevenzione” : “Dicono che non riuscirò mai a raggiungere 50 milioni di follower su IG senza pubblicare il mio sedere. Così, eccomi qua“: parole di Will Smith che scherza con i suoi follower su Instagram. Il momento non è dei più ilari, ma l’attore ha grande senso dell’umorismo e posta la foto della colonscopia alla quale è stato sottoposto in una clinica di Miami. Will presenta poi il suo medico con un’altra battuta: “Lui è ...

Ang Lee - regista di Gemini Man : “Con Will Smith sfido l’iperrealismo e sogno un nuovo cinema” : https://www.youtube.com/watch?v=5DTqKkHJyKE Los Angeles – “Non voglio cambiare solo il modo di vedere i film. Voglio cambiare l’arte del cinema”. Ang Lee ci accoglie in un teatro di posa negli studios della Paramount. Percorriamo insieme un lungo corridoio di scatti in bianco e nero, da Cecil B. DeMille ai Fratelli Marx. “Ci troviamo nel più longevo studio di Hollywood” dice il regista di Brokeback Mountain e ...

Gemini Man - Will Smith : 'Un'esperienza realistica ed intrigante' : È il cinema che verrà. È una sfida senza precedenti quella di Gemini Man thriller fantascientifico firmato dal grande regista taiwanese Ang Lee, vincitore di tre premi Oscar, due come miglior regista con i "segreti di Brokeback Mountain nel 2006" e con la "vita di Pi nel 2013" e uno come miglior film straniero con "la tigre e il dragone nel 2001". Protagonista del film è un ispiratissimo Will Smith nei panni di un infallibile cecchino ...

Gemini Man con Will Smith : grandi effetti speciali non garantiscono un grande film : "Un'esperienza cinematografica rivoluzionaria": con queste parole il regista Ang Lee definisce l’esperimento Gemini Man con Will Smith. Protagonista assoluto della pellicola è l’attore statunitense ormai cinquantunenne che lotta contro se stesso ventitreenne. Il lavoro digitale di ringiovanimento è impressionante. Sembra davvero di rivedere in scena il principe di Bel- Air sebbene più cupo e meno brillante del giovanotto che ha stregato la ...

Will Smith sta lavorando a uno spinoff di Willy Il Principe di Bel-Air? : Willy il Principe di Bel-Air, Will Smith starebbe sviluppando uno spinoff della comedy cult che ha lanciato la sua carriera, attraverso la sua Westbrook Media. Quando una linea di oggetti ispirata al suo primo ruolo di attore non basta, si torna a produrre una nuova versione di quella serie che ti ha reso famoso. Stiamo parlando di Will Smith che secondo le ultime indiscrezioni starebbe lavorando a una sorta di spin-off di Willy Il Principe di ...

Suicide Squad : trama - cast e curiosità del film con Margot Robbie e Will Smith : Un cinecomic molto… cattivo: Suicide Squad, film appartenente al filone prodotto dalla Warner Bros. che trae spunto dai fumetti della DC Comics e che rivaleggia con il Marvel Cinematic Universe, va in onda venerdì 11 ottobre dalle 21.25 in poi su Italia Uno. Nel cast della pellicola, uscita al cinema nel 2016, i ruoli principali sono appannaggio di Will Smith e della splendida Margot Robbie, più sexy che mai nei panni di Harley Quinn. ...

Will Smith e il suo doppio nel film “Gemini Man” di Ang Lee : Red carpet a Los Angeles per "Gemini Man", il nuovo film di Ang Lee con Will Smith, Clive Owen e Mary Elizabeth Winstead, che sarà nei cinema italiani dal 10 ottobre. Il regista taiwanese, da anni adottato da Hollywood, ha presentato il suo fanta-thriller ad alto contenuto di azione, dove a essere protagoniste sono gli effetti speciali. Al centro della storia c'è infatti il tema del doppio con due Will Smith in scena, uno originale e uno ...

Fabio Rovazzi sketch con Will Smith : il cantante svela cos’è accaduto : Fabio Rovazzi e il simpatico sketch con Will Smith: le parole del cantante in diretta a Mattino 5 Fabio Rovazzi racconta cos’è accaduto con Will Smith a Budapest e svela com’è stato realmente stare vicino all’attore. Qualche giorno fa, il cantante ha condiviso un video su Youtube che è diventato virale. Scendendo nel dettaglio, durante […] L'articolo Fabio Rovazzi sketch con Will Smith: il cantante svela cos’è ...