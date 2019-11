Ginevra Lambruschi scaricata in diretta di fronte a una Barbara D’Urso incredula

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Momento decisamente nero per l’influencer, conosciuta per essere anche stata l’ex fidanzata del figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, Niccolò. Infatti a ‘Pomeriggio 5’ è andata in scena una situazione davvero insolita e clamorosa, che l’ha vistamente coinvolta. Il suo attuale partner Pierpaolo Petrelli ha infatti annunciato intelevisiva l’intenzione di mollarla. I due sono stati invitati daper parlare della loro love story e lei ha rilasciato una dichiarazione incredibile: “La situazione è tragica per quanto mi riguarda. Tre giorni fa ero a casa sua, abbiamo dormito insieme e il giorno dopo è sparito. Cos’è cambiato? Lui è sparito”. Pierpaolo ha illustrato il suo punto di vista: “Io avevo semplicemente detto di avere conosciuto una ragazza con la quale stavo bene. Non ho mai detto di essermi fidanzato. Mi è sembrato più giusto ...

picturesof_bws : Vi devo raccontare questa: mia mamma si è scaricata un'app che le fa vedere le tempeste 'in diretta' e quindi è un… -