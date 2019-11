Raggi | discarica Colleferro restasse operativa anche nel 2020

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Roma – “E’ fondamentale che la Regione comprenda che esistono delle discariche attive, autorizzate, capienti e che possono continuare a ricevere rifiuti. Capisco la protesta dei sindaci, perche’ noi come amministratori di Roma Capitale abbiamo ospitato per 60 anni lapiu’ grande d’Europa, capisco che vogliano chiuderla e siamo perfettamente d’accordo, ma non adesso e non in assenza di alternative”. “Quindi nelladideve rimaneree nel frattempo lavorassero al nuovo piano, sono due anni che ci dicono che e’ pronto e non lo e’ ancora, e poi si costruiranno a livello regionale tutti gli impianti necessari”. La sindaca di Roma, Virginia, parlando fuori dal Consiglio regionale del Lazio, affiancata dai presidente dei Municipi appartenenti al M5S, respinge cosi’ ...

