MotoGp – Intervento perfettamente riuscito | Marc Marquez operato alla spalla

MotoGp – Clamorosa indiscrezione : Marc Marquez costretto ad operarsi - domani l’intervento : Intervento alla spalla destra programmato per domani per Marc Marquez E’ in corso la seconda ed ultima giornata dei test di Jerez, ultima sessione prima dello stop invernale, durante il quale i piloti si godranno un po’ di meritato relax dopo le fatiche della stagione 2019. Marquez è stato protagonista di una caduta ieri in pista, che lo ha costretto a sottoporsi a dei controlli al Centro Medico, dai quali è emersa una ...

MotoGp – Intervento perfettamente riuscito per Nakagami : tornerà in pista nel 2020 : Intervento alla spalla perfettamente riuscito per Nakagami: il giapponese tornerà in pista nel 2020 Takaaki Nakagami ha salutato la stagione di MotoGp due settimane fa al Gp del Giappone, sua gara di casa. Il giapponese ha deciso di fermarsi in anticipo per sottoporsi ad un’operazione alla spalla in modo tale da arrivare pronto alla prossima stagione. L’Intervento è stato efefttuato i eri all’Ospedale Ortopedico Funabashi ...