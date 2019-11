Terremoto violentissimo in Albania! Morti e crolli | Il sisma avvertito in Puglia

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 26 novembre 2019) Una forte scossa di, di magnitudo 6.4, si è verificata in Albania alle 2.54 (ora locale, le 3.54 in Italia). L’epicentro delè stato localizzato a 20 chilometri di profondità e a 11 chilometri da Durazzo, la seconda città del Paese situata a una trentina di chilometri a nordovest di Tirana. Dopo la prima forte scossa ne sono seguite altre due, di magnitudo 5,3 e 5,1. Un giornalista albanese, Sokol Balla, ha dato notizia di tre vittime a Thumane e Lac, mentre il ministero della Sanità ha confermato il ferimento di 150 persone. Molti palazzi sono crollati a Durazzo e nei paesi vicini. La scossa è stato avvertita anche in Italia e in particolare in. Diverse le repliche registrate: la più forte circa un’ora dopo di magnitudo 5.4.“La scossa di #delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala ...

francovilardo : Violentissimo terremoto in Albania: 150 feriti, persone sotto le macerie. Sisma avvertito anche in Italia - astrannaariemma : Violentissimo terremoto in Albania: 150 feriti, persone sotto le macerie. Sisma avvertito anche in Italia - bengodi : Violentissimo terremoto in Albania: 150 feriti, persone sotto le macerie. Sisma avvertito anche in Italia -