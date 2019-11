Municipio VI | Compagnone | non parteciperemo al voto sul bilancio

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019) Roma – “Continua l’assurda gestione amministrativa del M5S di Roma Capitale e dei Municipi. A parole si mostra una legittimo riconoscimento dei Municipi (delle periferie), poi nei fatti manca proprio quel rispetto e considerazione che andrebbe riconosciuto ai territori. Questa volta, il tempo ed il modo per approfondire e condividere la proposta di2019-2020 e’ venuto meno, veramente, non ci sono state le condizioni necessarie per esprime parere.” “La maggioranza si e’ nascosta dietro cavilli burocratici, sembrerebbe che non siano stati rispettati neanche i tempi previsti dal regolamento di riferimento, ossia, quello per il Decentramento amministrativo nella fattispecie art. 6 comma 4, e attenendosi in parte all’art.36 del regolamento della contabilita’, pertanto, sottoporremo la questione al Segretariato Generale. ...