Sneakers | perché sono diventate la vera ossessione della moda

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 25 novembre 2019) Lel’accessorio più forte del momento e i dati sulle vendite globali lo confermano. Secondo uno studio di Euromonitor International, società di ricerche di mercato, negli ultimi 4 anni il mercato di quelle che un tempo si chiamavano scarpe da ginnastiche è cresciuto globalmente del 50%. La categoria non comprende solo le scarpe propriamente sportive, ma tutte le calzature che in qualche modo si ispirano al mondo active. I pezzi iconici nati negli ultimi anni in effettitanti, tutti accomunati da un design iper riconoscibile. Le maxi suole e la tomaia a calza di Balenciagagià entrate nella storia, come l’iper decorativismo di Gucci o la logo mania di Valentino e Dior; per non parlare del fenomeno Off-White con lo stilista Virgil Abloh, il cui sguardo urbano così influente gli è valsa la direzione creativa ...

ToroSvenuto : Ragazzi perché le sneakers sono così belle? E perché poi quelle bianche sono il top? - ConcettaDOvidio : @MenteObliqua A me piace viaggiare ma solo d‘estate e, sopratutto, se ci sono i soldi?? Non so perché mi è uscita la… - Stefy64716103 : Comprare un paio di sneakers alla propria figlia di 400 euro, solo perché 'si usano', sinceramente lo trovo alquan… -