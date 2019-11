Perde la testa e i tre punti Suicidio del Cagliari a Lecce | finisce a 3-3 e in corrida

Sondaggi - Salvini Perde colpi (come Renzi) : il Pd rialza la testa : Secondo gli ultimi Sondaggi Emg Acqua la Lega perde consensi, ma l'ex ministro degli Esteri si conferma il leader più...

“Ci fai volare”. Elena Santarelli - bentornata bomba sexy. In minigonna e stivaloni fa Perdere la testa a tutti. Quanta roba… : Elena Santarelli da svenire. La bella moglie di Berardo Corradi si mostra in versione bomba sexy e fa impazzire tutti. Finalmente Elena Santarelli è tornata a vivere. Finalmente vi parliamo di lei per motivi diversi dalla malattia del figlio Giacomo. La situazione, per il momento, sembra serena e mamma Elena Santarelli, che ha passato un periodo davvero d’inferno, è tornata a respirare. E a vivere. Lo si vede anche dalle foto che posta sui ...

NBA – Giannis Antetokounmpo Perde la testa : sfondato a calci il cartellone dei Thunder fra primo e secondo tempo [FOTO] : Arrabbiato per l’esito dei primi due quarti di gara contro OKC, Giannis Antetokounmpo ha deciso di sfondare a calci il cartellone che raffigura il simbolo dei Thunder primo tempo piuttosto frustrante per Giannis Antetokounmpo contro i Thunder. ‘The Greek Freak’ ha collezionato solo 11 punti e 6 rimbalzi, tirando 4/8: numeri che hanno permesso ad OKC di chiudere in vantaggio di 6 punti. Nell’intervallo Giannis ...

Giocatore Perde la testa e stende l’allenatore avversario : maxi rissa in Bundesliga : maxi rissa a Friburgo, nel finale di partita del campionato tedesco tra la squadra di casa e l’Eintracht Francoforte. Sull’1 a 0 per i padroni di casa, il difensore avversario David Abraham si dirige verso l’allenato del Friburgo per recuperare il pallone. Ma quando gli passa accanto lo colpisce, in corsa, con una spallata, buttandolo a terra. Immediata la reazione della panchina. Due gli espulsi dopo la rissa: Abraham e ...

Sethanie Taing ha fatto Perdere la testa a Julian Draxler : Julian Draxler è da sempre considerato uno dei più grandi talenti, recenti, della storia del calcio tedesco e nel 2012, quando aveva solo 19 anni, è stato inserito dal Don Balon nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991. Julian è cresciuto nelle giovanili del club tedesco dello Schalke 04, dal 2001, quando aveva 8 anni, fino ad arrivare all'esordio in prima squadra avvenuto molto presto, nel 2010 quando aveva solo 17 anni. Nella ...

Torino - donna Perde il treno e blocca i binari per protesta : ritardi fino a 45 minuti : La donna, dopo aver perso il treno che avrebbe dovuto prendere, per protesta ha bloccato i binari alla stazione di Torino - Stura: erano le 7 e 50 del mattino e sono stati necessari 50 minuti prima che se ne andasse causando ritardi di 45 minuti a cinque Frecciarossa. La donna verrà denunciata per interruzione del pubblico servizio.Continua a leggere

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 4 Novembre 2019 : Gemma Perde la Testa Per Un Nuovo Cavaliere! : Nella Puntata odierna di Uomini e Donne Over, giunge Jan Luis con l’intenzione di corteggiare Gemma. Lei cade ai suoi piedi. Simone viene smascherato! Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi al Trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 4 Novembre 2019: Gemma Perde la Testa Per Un Nuovo Cavaliere! proviene da Gossip News.

Espulsione Ilicic - lo sloveno Perde la testa e scalcia Lykogiannis [FOTO] : Espulsione Ilicic – Si complica la situazione in casa Atalanta. Siamo all’intervallo del match tra i bergamaschi e il Cagliari, sono avanti quest’ultimi per via di un autorete di Pasalic alla mezz’ora. L’undici di Gasperini, che stava provando a reagire per trovare il pari, rischia di compromettere tutto. Il direttore di gara ha infatti estratto il cartellino rosso nei confronti di Ilicic. Il motivo? In uno ...

“Mamma - mi faccio la falloplastica”. E Carmen Di Pietro Perde la testa. Fino a scoprire cosa è successo davvero : Carmen Di Pietro, l’intervento choc del figlio lascia la showgirl senza parole. Ma di che intervento stiamo parlando? Dell’intervento per ingrandire l’organo genitale. cosa? Sì, il 18enne figlio di Carmen di Pietro ha fatto uno scherzo alla madre e ha finto di volersi sottoporre all’intervento per ingrandire il suo pene per assecondare la fidanzata Ginevra che pretendeva “di più” da lui. Il ragazzo ha fatto tutto ciò con la complicità de Le ...

Fiorentina-Lazio - Rybery Perde la testa : arriva la pesante squalifica : Che batosta per Ribery: le scuse non sono bastate, tre giornate di squalifica per il francese della Fiorentina Le scuse ufficiali di Frank Ribery pubblicate oggi sui social non sono bastate per ‘scagionare’ il calciatore francese dopo la focosa reazione di ieri contro un guardalinee al termine del match tra Fiorentina e Lazio. arriva una brutta stangata per il club viola ed il suo giocatore: il giudice sportivo Mastrandrea ha ...

Franck Ribery Perde la testa - spinge il guardialinee : espulso - rischia un lungo stop : Serata di campionato particolarmente nervosa per Franck Ribery. Durante la partita persa dalla Fiorentina per 2-1 in casa contro la Lazio, l'attaccante francese della Viola si è reso protagonista di un paio di episodi tutt'altro che all'altezza della sua fama: al 74', ha contestato apertamente la so

Xhaka viene sostituito e Perde la testa verso il pubblico : Il calciatore dell’Arsenal Granit Xhaka si è reso protagonista, al negativo, durante la partita contro il Crystal Palace in Premier League Xhaka ha preso male la contestazione del pubblico ed ha reagito in malo modo. Il portale Goal Italia riporta: “sostituito e contestato durante Arsenal-Crystal Palace, Granit Xhaka ha perso la testa all’uscita dal campo. Emery: “Ha sbagliato”. All’improvviso, lo ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Gemma Galgani Perde la Testa Per Un Venezuelano! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani scaricata da Jean Pierre! La torinese Perde la Testa per un venezuelano. Nuovi drammi per Ida Platano! In studio rientra un famoso cavaliere! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Grossa delusione per Gemma Galgani! La torinese ritrova subito il sorriso quando alla sua corte arriva un giovane Venezuelano! Presso gli studi Titanus di Roma, si sono svolte le nuove registrazioni del Trono Over. Maria ...

Poliziotti uccisi - il killer Perde la testa in carcere mentre fa la doccia : ferito un agente : Cinquanta minuti di terrore nel carcere di Trieste e la paura che potesse ancora verificarsi quanto accaduto poco distante, in Questura, solo tre settimane fa. Alejandro Stephan Meran, il 29enne di...