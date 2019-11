Ora Asia Argento molla il MeToo

“La bravata al Duomo è la meno peggio - fa storie in auto a 180 all’Ora” : bufera su Asia Gianese : Ancora una bufera su Asia Gianese, l’influencer diventata nota anche in televisione per la bravata in auto sul sagrato del Duomo di Milano. Ospite di Barbara D’Urso a “Pomeriggio5”, Asia ha ingaggiato uno scontro gli opinionisti presenti in studio. La prima ad attaccarla è stata Patrizia Groppelli: “È un’oca giuliva vestita da confetto. Veramente un’oca. Non hai umiltà, non hai niente. Ti sei comportata male dietro le quinte. Ricordati ...

Fine vita - Cappato dopo motivazioni della Consulta : “Ora una legge per legalizzare eutanasia contro la clandestinità” : “Da oggi le persone affette da una patologie irreversibile e da un dolore insopportabile, dipendenti da un trattamento sanitario che li tiene in vita, possono decidere di terminare la loro sofferenza facendosi aiutare da un medico”, così Marco Cappato dell’Associazione Luca Coscioni spiega le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio assistito. “Da adesso le persone nelle condizioni di Fabo ...

Maradona ci ripensa e fa dietrofront : "Sono ancOra l'allenatore del Gimnasia. Il merito è dei tifosi" : Diego Maradona ha annunciato il suo ritorno in panchina, per allenare la squadra argentina Gimnasia La Plata, appena due giorni dopo le dimissioni. "Tutti noi abbiamo finalmente raggiunto l’unità politica del club", ha spiegato così il suo ritorno con il ripristino dell’unità all’interno del club. P

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : Cinque stelle sempre più giù - Lega primo partito : Non riesce a riemergere il Movimento 5 stelle mentre il Pd cresce e la Lega di Matteo Salvini tiene, pur perdendo qualcosina. Secondo il Sondaggio Emg Acqua presentato in diretta da Fabrizio Masia ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Rai tre, se si votasse oggi il Carroccio sarebbe i

AurOra Ramazzotti si domanda : Sarò mica asiatica? : Aurora Ramazzotti ha postato una sua foto su Instagram e con autoironia ha scritto in coda: "Sono sempre più convinta di avere provenienze asiatiche". Lo scatto mostra un primo piano della ventitreenne figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker che mette in evidenza i suoi tratti somatici "orientaleggianti": gli occhi a mandorla, gli zigomi non pronunciati e le guance piene. La mossa potrebbe essere una ironica risposta ai cosiddetti ...

Il sondaggio di Masia zittisce la Merkel : per il 45 per cento degli italiani l'Unione Europea è peggiOrata : Trent'anni fa cadeva il muro di Berlino. Era il 9 novembre del 1989 quando la Germania, da una parte la Repubblica Democratica Tedesca, filosovietica, e dall'altra la Repubblica Federale di Germania, fu riunificata. A distanza di anni sono in tanti a chiedersi se l'Europa, da allora, sia migliorata.

Sondaggio di Fabrizio Masia ad Agorà sull'Ilva : "Per la maggiOranza degli italiani è colpa di questo governo" : Bastonata al governo dal Sondaggio di Emg Acqua illustrato in diretta da Fabrizio Masia ad Agorà su Raitre sulla vicenda dell'Ilva a rischio chiusura dopo che gli indiani di Arcelor-Mittal hanno ufficializzato al governo italiano la decisione di "recedere per giusta causa" e abbandonare lo stabilime

Ora Fca fa paura a Renault e VW Resta il tallone d'achille dell'Asia : A chi può far paura il nuovo colosso automobilistico Fca-Psa? In primis ai cugini francesi di Renault, ma anche ai colossi tedeschi Volkswagen, Bmw e Daimler. Resta il tallone d'Achille dell'Asia Segui su affaritaliani.it

MotoGp - si conclude in Malesia il trittico asiatico : OraRI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Cala il sipario sul trittico asiatico con il Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Il Mondiale di MotoGp ormai si avvia verso la conclusione, mancano solo due appuntamenti prima che il sipario cali su una stagione che ha visto Marc Marquez autentico protagonista. Nel prossimo week-end intanto si concluderà il trittico asiatico con il Gran Premio della Malesia, in programma sul circuito di Sepang, dove ...

“Beccata insieme a lui!”. Asia Argento e il nuovo fidanzato (vip). Ora non possono mentire - le foto li inchiodano : Asia Argento sta cercando di mettersi alle spalle un passato sicuramente non facile e duro da digerire. Inizialmente aveva preferito spegnere i riflettori su di lei, ma la notizia ufficiale della sua partecipazione al reality show ‘Pechino Express’ ci ha fatto comprendere che ha intenzione di mettersi nuovamente in gioco per dare il meglio di sé. Prenderà parte al programma di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca nel febbraio 2020, ...

Sondaggio Masia per Agorà - in calo Matteo Renzi e Matteo Salvini. Crolla pure la fiducia nel governo : Perdono la fiducia degli elettori entrambi i Matteo. Sia Salvini che Renzi infatti registrano in quest'ultima settimana, durante la quale si è svolto anche il loro confronto a Porta a porta, un calo di gradimento. E' quanto emerge dal Sondaggio Emg illustrato da Fabrizio Masia in diretta da Serena B

Asia Argento silura Morgan : I soldi del pignOramento non sono andati a me : "Questa è stata la cosa più meschina di tutta questa storia", Asia Argento non usa mezzi termini per replicare alle accuse dell'ex compagno Morgan. Il cantante aveva recentemente accusato l'attrice di aver ottenuto i soldi del pignoramento della sua casa. In realtà nemmeno un centesimo sarebbe finito nelle tasche di Asia Argento. A dirlo è stata lei stessa nel corso del'ultima puntata di Live Non è la d'Urso. "I soldi della casa che gli è stata ...

Qualcomm così vuole migliOrare la geolicazzazione nella regione asiatica : Qualcomm ha stretto una collaborazione con l'ISRO (Indian Space Research Organization) per migliorare servizi di geolocalizzazione in India L'articolo Qualcomm così vuole migliorare la geolicazzazione nella regione asiatica proviene da TuttoAndroid.

Sondaggio Masia per Agorà - la Lega di Matteo Salvini torna a crescere : crollo di Pd e M5s : Crisi? Ma quale crisi? Lo dice Alessandra Ghisleri, lo conferma il Sondaggio di Fabrizio Masia proposto ad Agorà, il programma di approfondimento politico in onda su Rai 3, che ribadisce il potenziale di Matteo Salvini: la Lega è al 32,7%, in crescita dello 0,1% rispetto alla settimana precedente. C