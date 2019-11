New Amsterdam 2 data d’inizio | quando va in onda la nuova stagione

New Amsterdam 2 - anticipazioni 15 dicembre : Max Goodwin torna a lavoro dopo l'incidente : dopo il grande successo della scorsa edizione, Canale 5 si appresta a trasmettere la seconda stagione di New Amsterdam. Il famoso Medical-Drama basato sul romanzo di Eric Manheimer, debutterà sulla rete ammiraglia Mediaset domenica 15 dicembre con un triplo episodio. A meno di un mese dalla season premiére, i primi spoiler sul futuro dei protagonisti hanno già iniziato ad invadere il web, proponendo una serie di clamorose anticipazioni ...

Due amici si incontro e vanno a bere una birra a Newcastle ma si risvegliano ad Amsterdam : Una storia assurda quella capitata a una coppia di amici. I due avevano intenzione di passare una serata tranquilla insieme raccontandosi qualche loro segreto e di bersi una birra in un pub di Newcastle ma quando si sono risvegliati si sono ritrovati a Amsterdam. I due hanno iniziato a bere e poi nel pub hanno giocato a un drinking game alla fine totalmente ubriachi senza pensarci due volte hanno acquistato il primo biglietto aereo per ...

Ascolti usa martedì 22 ottobre - crescono New Amsterdam e This is Us : Ascolt USA martedì 22 ottobre crescono This is Us e New Amsterdam Ascolti usa martedì 22 ottobre – Nella serata in cui FOX inizia a occuparsi delle finali del baseball e ABC si dedica agli speciali per le feste, qualcosa si muove in casa NBC con le sue serie che crescono e si rafforzano. Ad aprire la serata della rete del pavone è The Voice stabile a 8 milioni con 1.3 di rating, +0.1 invece per This is Us con 7 milioni e 1.6, a seguire ...

New Amsterdam 2 sbarca in contemporanea su Canale5 tra morti eccellenti e new entry : Mentre negli Usa New Amsterdam 2 va avanti mettendo insieme i cocci della vita di Max dopo il finale della prima stagione, in Italia Canale5 sembra pronta a mandare in onda i nuovi episodi quasi in contemporanea a partire dal mese di dicembre. Proprio come lo scorso anno il bel medical drama NBC potrebbe diventare ottimo tappabuchi del periodo natalizio per poi andare in pausa fino a primavera quando, sempre in contemporanea Usa, potremo vedere ...