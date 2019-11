Le verdure non ti piacciono? Forse è colpa di un gene

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 25 novembre 2019) Le, per te, sono davvero immangiabili? La rucola ti sembra così amara da non risultare commestibile? Allora,, non sei solo un consumatore molto esigente: lapotrebbe essere di un. Potresti avere la predisposizionetica a percepire il gusto amaro, una caratteristica comune a tantea foglia verde, molto più degli altri. Le persone che hanno questa propensionetica hanno una probabilità 2,6 volte maggiore di mangiare meno verdura rispetto a chi non ha quel, secondo un nuovo studio presentato alla riunione annuale dell'American Heart Association. «Volevamo capire se latica influenzasse la capacità delle persone di mangiare cibi salutari», ha spiegato l'autrice dello studio, Jennifer Smith dell’University of Kentucky School of Medicine. «Non abbiamo riscontrato risultatitici per quanto ...

francycosa : RT @squopellediluna: Un uomo nota un corpo senza vita lungo l'Appia, a Fondi. Non è la vittima di un incidente ma un lavoratore sikh che av… - Drum08377048 : @antoquelladel73 Le verdure fanno cagare! Non è volgarità o un giudizio organolettico: servono proprio a quello!!! - Reddo_it : @DarioMarini1 @VirnaBalanzin Anche quello di verdure non è poi così male -