IL MATTINO – Calciomercato Napoli | la situazione Ibrahimovic | Napoli più defilato Milan

Calciomercato Napoli - Il MATTINO : accelerata per Ibra - c’è l’offerta di ADL : Calciomercato Napoli, Il Mattino: accelerata per Ibra, c’è l’offerta di ADL Calciomercato Napoli, Il Mattino: accelerata per Ibra, c’è l’offerta di ADL – In un pezzo comparso questa mattina su ”Il Mattino”, a firma di Marco Giordano, si legge che il Napoli ha tentato un primo approccio per Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore è al momento […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato Napoli, Il Mattino: ...