Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 25 novembre 2019) Se la raccolta non è stata allestita ai fini di un’attività economica di qualsiasi tipo, anche occasionale, la cessione dei beni collezionati non ha alcuna rilevanza reddituale

fisco24_info : Dischi in vinile da collezione? La vendita non è tassata: Se la raccolta non è stata allestita ai fini di un’attivi… - antoniocensabel : negli USA sarà il primo anno dal 1986 in cui i dischi di VINILE supererà la quota di quelli in digitale - virtualtimerock : Ci siamo! ???? Sabato 30 Novembre al VINILE ???? presenteremo Pictures, il progetto che ci ha tenuti tanto impegnati da… -