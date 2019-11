Calciomercato | Hazard e Zidane ' chiamano' Mbappé al Real Madrid RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) La forza economica e commerciale acquisita in questi anni dalla Juventus starebbe 'spaventando' società come ilin chiave mercato: come scrive la stampa spagnola, il presidente Florentino Perez potrebbe decidere di anticipare i tempi per l'acquisto della punta francese del Paris Saint Germain. Quest'ultimo difficilmente resterà nel campionato francese proprio per l'esigenza di confrontarsi in campionati più competitivi e Juventus epotrebbe rappresentare una destinazione ideale per il nazionale francese. Secondo la stampa spagnola però, Perez è pronto a sfidare la Juventus e a lanciare una ricca offerta al Paris Saint Germain per la punta francese. Allo stesso tempolo avrebbero invitato a trasferirsi in Spagna. Ilsarebbe pronto a sfidare i bianconeri perChe sia uno dei giocatori più ambiti è fatto evidente, che voglia ...

calciomercatoit : ???#Hazard non si nasconde: 'Se domani potessi portare #Mbappé al #RealMadrid ci proverei. Può diventare uno dei più… - UgoGrassi1981 : Il giocatore scelto con #Hazard dal Real Madrid per farsi rappresentare su #Fifa20 in partenza per l'#Arsenal.… - sportli26181512 : Hazard: 'Real Madrid? Mi voleva già quando ero al Lille, ma...': Nel corso dell'intervista concessa a L'Equipe, Ede… -