Viadotto crollato sull' A6 tra Savona e Altare Isolata la Valbormida Emergenza viabilità

Viadotto crollato sulla Torino-Savona - il sindaco di Cuneo : “Rischio isolamento”. Dura reazione della Confartigianato : “Politica scollegata dalla realtà” :

Viadotto crollato sulla A6 - il procuratore capo di Savona : "Indagini sui piloni" : Gli esperti: "Nella frana 15 mila metri cubi di materiali" che potrebbero venire giù in qualsiasi momento

Viadotto crollato - il racconto del vigilante arrivato a pochi metri dal baratro : “Sono sceso dall’auto e ho bloccato il traffico” : Ringraziamenti pubblici da parte del governatore ligure Giovanni Toti e dei sindaci della provincia di Savona per Daniele Cassol, 56 anni, il vigilante che dopo esser riuscito a fermarsi a pochi metri dall’orlo del baratro creato dal crollo del Viadotto sulla A6 Torino-Savona, ha bloccato il traffico autostradale, compreso un pullman con decine di persone a bordo. “Quando sono arrivato c’era una macchina ferma sull’orlo ...

Maltempo - il Viadotto dell’A6 Torino Savona non è crollato : l’ha travolto una frana enorme [FOTO e VIDEO SHOCK] : Non è crollato il viadotto dell’Autostrada Torino-Savona, l’A6, dove ieri s’è temuto il peggio. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma è importante specificare come non ci sia stato alcun crollo strutturale ma una frana, enorme, che ha travolto la struttura dell’autostrada. Nella zona durante il weekend si sono verificate piogge alluvionali (oltre 500mm di precipitazione nell’arco di 48 ore), tanto che tra ...

Le foto del Viadotto crollato sull’A6 : Una frana ha fatto precipitare il pezzo di carreggiata in direzione di Torino, nei prossimi giorni si capirà quali sono le condizioni dell'altra

Viadotto crollato sulla A6 - vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per escludere presenza di auto coinvolte : Sono proseguite per tutta la notte le ricerche delle squadre USAR (Urban Search And Rescue) dei vigili del fuoco per escludere la presenza di auto rimaste coinvolte nel crollo del Viadotto sull’A6. Il pericolo di un’ulteriore colata di fango rende complesse le operazioni nell’alveo L'articolo Viadotto crollato sulla A6, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per escludere presenza di auto coinvolte proviene da Il Fatto ...

Viadotto crollato - il ministro Sergio Costa : «Il Parlamento riapra i cantieri - qui nessuno è al sicuro» : «Adesso però apriamo i cantieri, la messa in sicurezza del territorio non può più aspettare. Lo dobbiamo alle vittime delle tragedie causate negli ultimi anni dagli effetti...

