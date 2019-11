Reggio Calabria sott’acqua e spazzatura galleggiante | decine di interventi su tutto il

Maltempo - allagamenti a Reggio Calabria e 347 isolati in Liguria : Il Maltempo continua a flagellare l'Italia e da nord a sud diverse sono le situazioni di disagi e emergenza: in Liguria alcune frane hanno costretto circa 127 persone a lasciare le loro abitazioni, mentre 347 sono rimaste isolate, a Reggio Calabria le strade risultano inondate dall'acqua col livello dell'acqua che arriva fino alle ruote della autovetture. Fino a domani è stata diramata l'allerta rossa per tutto il Piemonte: sorvegliato speciale ...

Maltempo Reggio Calabria - le FOTO della città allagata e i dati pluviometrici : Fortunatamente non ci sono morti ne’ dispersi a Reggio Calabria, colpita nella notte da un intenso nubifragio che ha provocato pesanti allagamenti in gran parte della città. Tuttavia le criticità più gravi sono tutte provocate dalla cattiva gestione del territorio e soprattutto dall’emergenza rifiuti, con cumuli di spazzatura che giacciono da settimane abbandonati in ogni portone per i disservizi del porta a porta. Proprio la ...

Maltempo e danni in Calabria : situazione critica a Reggio e Lamezia Terme - fiumi ingrossati : Dalla scorsa notte la Calabria è flagellata da una forte ondata di Maltempo, con gravi danni e disagi. situazione critica a Reggio Calabria, dove interi quartieri risultano allagati: l’acqua ha sommerso le auto e alcuni automobilisti sono stati soccorsi. Strade allagate anche nel Catanzarese: pesanti allagamenti si registrano nel Lametino. Allerta nel Vibonese, nel Crotonese e nel Cosentino, dove sono i corsi d’acqua, tutti ...

Maltempo a Reggio Calabria - istituita l’Unità di Crisi in Prefettura : In considerazione del messaggio di allertamento da parte della Protezione civile regionale che prevede l’allerta rossa per la giornata odierna per tutto il territorio di questa Citta metropolitana, il Prefetto, Massimo Mariani, ha instituito l’unità di Crisi presso la sala operativa di questa Prefettura per coordinare gli interventi necessari a risolvere le criticità conseguenti alle incipienti, avverse condizioni meteorologiche. ...

Maltempo - Reggio Calabria come Venezia : città completamente allagata dopo la tempesta della notte [FOTO e VIDEO] : E’ stata una notte tempestosa a Reggio Calabria, con pioggia torrenziale, vento di scirocco impetuoso, tuoni e fulmini come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Particolarmente colpita la zona Sud della città: in centro sono caduti 50mm di pioggia, a Morloquio 57mm, a Serro Valanidi 67mm, a Cardeto 88mm. Forti piogge anche nell’hinterland Nord con 68mm al laghetto di Rumia, 56mm a Sant’Alessio in ...

Allerta Meteo rossa in Calabria : Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza : A seguito del messaggio di Allertamento “per scenari d’evento e possibili danni per piogge previste”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di Allertamento codice rosso per l’intera giornata di domani domenica 24 novembre 2019, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla ...

Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria : ultimo giorno di sole - nel weekend sarà tempesta : ultimo giorno di sole oggi, Venerdì 22 Novembre, nello Stretto di Messina: per il terzo giorno consecutivo sarà una bellissima giornata mite e luminosa, con temperatura massima a ridosso dei +20°C e un soleggiamento totale dall’alba al tramonto. Ma è soltanto la quiete prima della tempesta: infatti nel weekend, tra Sabato e Domenica, un altro ciclone mediterraneo attraverserà il Sud Italia colpendo in pieno Sicilia e Calabria. Nello ...

Aspromonte - morto Sergio Tralongo : il cordoglio del Circolo Legambiente Reggio Calabria : Il Circolo Legambiente “Reggio Calabria Città dello Stretto” esprime incredulità, sconcerto, turbamento, dolore. La notizia della morte di Sergio Tralongo, direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte, ha stravolto il nostro stato d’animo, ci ha colpito profondamente, come un fulmine inatteso, nel bosco bello ma pieno d’insidie della quotidianità. Sergio non era solo il bravo direttore di un Ente con il quale il nostro Circolo aveva intessuto un ...

Parco Nazionale d’Aspromonte : il 22 novembre al Duomo di Reggio Calabria l’ultimo saluto al Direttore Sergio Tralongo : Si svolgeranno venerdì 22 novembre alle ore 11 presso il Duomo di Reggio Calabria, i funerali di Sergio Tralongo, il Direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte scomparso improvvisamente questa mattina a soli 58 anni. Tante associazioni e movimenti ambientalisti raggiungeranno la città dello Stretto per porgere l’ultimo saluto. L'articolo Parco Nazionale d’Aspromonte: il 22 novembre al Duomo di Reggio Calabria l’ultimo saluto al ...

Scomparsa del Direttore del Parco d’Aspromonte - Cannizzaro : “Reggio e la Calabria perdono un uomo straordinario” : “Sconvolto e colpito dall’improvvisa e prematura Scomparsa del Direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte Sergio Tralongo, esprimo le più sentite condoglianze alla compagna e ai familiari tutti“: lo afferma in una nota l’On. Francesco Cannizzaro. “Professionista e uomo eccezionale, ricordo di essere stato tra i promotori – nel 2016 – nell’azione volta a portare proprio il dott. Tralongo alla guida del Parco ...