Nel team di Half-Life | Alyx sono presenti alcuni sviluppatori di Firewatch

MotoGp – Johann Zarco ‘annuncia’ Alex Marquez in Honda : “correrò in Moto2 - probabilmente Nel Marc VDS Racing Team” : Johann Zarco mette in chiaro la situazione legata alla prossima stagione: il pilota francese dà quasi per certo il passaggio di Alex Marquez in Honda e si appresta a ‘retrocedere’ in Moto2 Johann Zarco fa luce sul suo futuro. Ancora dolorante dopo il bruttissimo incidente di Valencia, il pilota francese ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo luce sulla stagione 2019. Zarco era uno dei principali indiziati per prendere il ...

Palermo : cantiere aNello ferroviario - giovedì stop acqua Nella sottorete Politeama : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – stop all’erogazione idrica giovedì 14 novembre, dalle 5 alle 22, nella sottorete 4 Politeama. La riduzione, spiega Amap, sarà necessaria per lo svolgimento di alcuni lavori nel cantiere dell’anello ferroviario di piazza Castelnuovo, a Palermo. Possibili disservizi nella zona delimitata tra le vie Duca della Verdura, via Notarbartolo, Malaspina, Bixio, Spallitta, Regina Margherita, Guglielmo il ...

Ciclismo - si separano le strade di Bennett e della Bora : c’è già un altro team Nel futuro dell’irlandese : Il ciclista irlandese lascia la Bora-hansgrohe, trasferendosi con ogni probabilità alla Deceuninck-QuickStep L’avventura di Sam Bennett alla Bora-hansgrohe si è ufficialmente conclusa, il ciclista irlandese infatti lascia il team tedesco al termine di una stagione davvero esaltante, condita da tredici vittorie di tappa, di cui due alla Vuelta di Spagna. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Questa la nota della squadra teutonica: ...

Formula 1 - la Honda mette Nel mirino la Ferrari : il team di MaraNello stuzzicato sui problemi di Austin : Il responsabile F1 della Honda si è soffermato sulle prestazioni della Ferrari ad Austin, preferendo aspettare le ultime due gare per farsi un’idea La Ferrari resta nel mirino di Red Bull e Mercedes per quanto riguarda la propria power unit, finita sotto esame dopo la repentina crescita registrata nella seconda parte di stagione. photo4/Lapresse I problemi occorsi a Austin, successivi alla direttiva FIA di venerdì, hanno spinto i ...

Formula 1 - la Ferrari guarda al futuro : il team di MaraNello sulle tracce di… Nico Hulkenberg : La scuderia guidata da Mattia Binotto avrebbe messo nel mirino Nico Hulkenberg per affidargli il ruolo di terzo pilota nel 2020 La coppia ufficiale di piloti della Ferrari per il 2020 è già definita, Sebastian Vettel e Charles Leclerc rimarranno compagni anche nella prossima stagione, provando a riportare a Maranello entrambi i titoli mondiali. Photo4/LaPresse Resta al momento scoperto il ruolo di terzo pilota, che Mattia Binotto potrebbe ...

Superbike : Xavi Fores torna Nel Mondiale e farà parte del Team Puccetti Nel 2020 al posto di Razgatlioglu : Lo scorso sabato si è concluso il Mondiale Superbike 2019 ed in questi giorni si continua a delineare la nuova griglia dei piloti per la stagione 2020. L’ultimo annuncio ufficiale in ordine cronologico è arrivato quest’oggi dal Team Puccetti che ha ingaggiato lo spagnolo Xavi Fores per il prossimo campionato delle derivate di serie. Per il pilota iberico classe 1985 si tratta di un rientro nel Mondiale Superbike dopo un’annata ...

Ciclismo : 19 squadre Nel World Tour - manca il Team Arkea di Quintana : Ci saranno tante novità nel Ciclismo del World Tour 2020. La riforma voluta dall'Uci e costruita anche con regolamenti non semplicissimi da capire, ha allargato il numero di squadre della massima serie ma senza arrivare a 20 formazioni, il numero a cui si pensava nelle scorse settimane. La lista fornita dal governo del Ciclismo mondiale è composta da 19 Team, con un paio di novità importanti rispetto a quest’ultima stagione, a partire ...

MotoGP - GP Australia 2019 : le dichiarazioni di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli - compagni di squadra Nel team Yamaha Petronas : Il clima all’interno del box Yamaha Petronas è sicuramente molto disteso e fiducioso in vista del weekend di Phillip Island alla luce degli ottimi riscontri raccolti nell’ultimo round di Motegi e più in generale nella seconda parte del Mondiale MotoGP 2019. Fabio Quartararo ha sfiorato il successo già in un paio di occasioni, ha collezionato 4 pole e si è già aggiudicato il riconoscimento di Rookie dell’anno, mentre Franco ...

Superbike : Federico Caricasulo firma ufficialmente con Yamaha per il 2020 e sostituisce Melandri Nel team GRT : La notizia era nell’aria ormai da qualche settimana e quest’oggi è arrivata la conferma ufficiale: Federico Caricasulo gareggerà nel Mondiale Superbike 2020 con la Yamaha nel Team GRT. L’Italia si riprende così una sella nel campionato riservato alle moto derivate di serie grazie ad una sorta di passaggio di testimone tra il ravennate Marco Melandri, prossimo all’addio al termine di questa annata, ed il concittadino ...

Formula 1 - Magnussen si candida : “sono Nel gruppo di piloti che merita un sedile in un top team” : Il pilota danese spera di strappare un sedile in un top team nel 2021, una volta che terminerà il suo contratto con la Haas Kevin Magnussen sogna il salto di qualità nella propria carriera, il danese infatti si candida per un top team in vista del 2021, una volta scaduto il suo contratto con il Team Haas. photo4/Lapresse Una presa di posizione netta quella del driver scandinavo, che punta a lottare per il vertice della classifica, ...

F1 - Mondiale 2021 : i team contrari alla standardizzazione. Si cerca il compromesso Nel nuovo regolamento : Il 31 ottobre il nuovo regolamento tecnico del Mondiale 2021 di F1 sarà ufficializzato. Le nuove norme dovrebbero andare a rivoluzionare alcuni concetti basilari: si ricercherà una riduzione dei costi, vi saranno nuove gomme (18 pollici) e si cercherà di costruire delle monoposto che possano favorire i sorpassi, senza soffrire eccessivamente in scia in termini di degrado degli pneumatici. I tecnici, da questo punto di vista, sono già a lavoro ...

Il boss di Devolver Digital difende Steam Nella polemica delle esclusività e delle commissioni : Uno degli sviluppatori più chiacchierati dei giochi nell'ultimo anno è stato Epic Games che ha istituito un nuovo negozio Digitale, alla ricerca di titoli esclusivi. Oltre a questo l'editore offre agli sviluppatori di giochi l'88% delle entrate, trattenendo quindi solo il 12% delle commissioni, rispetto al 30% che pretende Steam.Ora, uno dei fondatori di Devolver Digital ha parlato per difendere Steam affermando che il lancio della piattaforma ...