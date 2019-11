MUHAMAD DIAOUNE Giocatore del Sant' Ambroeus FC | Libia? Non posso raccontare

Fonte : ilsussidiario

(Di domenica 24 novembre 2019)a Che tempo che fa con Carola Rackete. Insieme alla capitana della Sea-Watch 3 parla del suo viaggio: "? Nontutto".

chetempochefa : 'Eravamo 130 persone sul gommone, partiti dalla Libia. In acqua, in una settimana, sono morte 104 persone.' Muhama… - simonafabbris : RT @PossibileIt: Giorgia Linardi insieme a #CarolaRackete e Muhamad Diaoune che stasera portano la loro testimonianza di umanità a #chetemp… - enricovulpiani : RT @chetempochefa: 'Eravamo 130 persone sul gommone, partiti dalla Libia. In acqua, in una settimana, sono morte 104 persone.' Muhamad Dia… -