Il maltempo fa strage di vongole | spaghetti di Natale a rischio

maltempo fa strage di vongole - spaghetto a rischio per Natale : Pioggia, vento e mareggiate mettono a rischio i tradizionali spaghetti con le vongole della vigilia di Natale. A far scattare l’allarme è Fedagripesca-Confcooperative che in questi giorni ha verificato una strage di lupini, la vongola Venus Gallina autoctona del Mediterraneo pescata in mare a differenza della ‘filippina’ che invece viene allevata.Migliaia gli esemplari spiaggiati lungo le coste intorno a Chioggia, come ...

maltempo - lo scirocco fa una strage di alberi a Messina : tram bloccato - le immagini dalla città dello Stretto [VIDEO] : Il forte vento di scirocco che soffia da una settimana in modo impetuoso nello Stretto di Messina, sta provocando una vera e propria strage di alberi in città. Le raffiche più forti oggi hanno sfiorato gli 80km/h e verso le 14:30 a piazza Cavallotti sono crollati molti rami di svariati alberi. Uno, decisamente grosso, è finito sulla linea tranviaria e così da ore i tram non transitano nella città peloritana. Le raffiche più forti stanno ...

maltempo - gravi danni a Messina per il forte vento : strage di alberi in centro - un ferito [FOTO] : Il Maltempo che sta colpendo Messina con piogge torrenziali e venti impetuosi sta provocando disagi e problemi nella circolazione. Diversi alberi sono crollati nel tratto di viale San Martino in via Giolitti, via Placida, via La Farina e sul viale Giostra angolo via Liberta’. I rami hanno danneggiato diverse auto e una persona e’ rimasta ferita in modo non grave. Gia’ da ieri pomeriggio non e’ operativo il porto di ...

maltempo Veneto - Zaia : “Quella di Vaia poteva essere una strage” : “Quella di Vaia poteva essere una strage“: lo ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di una conferenza stampa a Venezia a un anno dalla tempesta che mise in ginocchio la regione. “Un anno fa mi sono assunto in autonomia la responsabilità di chiudere le scuole in Veneto per le previsioni e ne parlai anche con l’allora ministro dell’interno Salvini. Le previsioni erano pessime e magari, se fosse ...

Coldiretti : "Per maltempo strage di capre e agnelli nel ragusano' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - E’ di oltre 60 capre, pecore e agnelli morti il bilancio del maltempo che ha colpito ieri la zona di Ispica (Rg) dove è straripato il torrente “Favara” provocando una vera e propria strage di ovini dell’azienda Roccuzzo che produce ricotta e formaggi con un danno che s