Coppa del Mondo ginnastica artistica Cottbus 2019 oggi | orario d’inizio e come vedere

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019)domenica 24 novembre (attorno alle ore 16.00) Lara Mori scenderà in campo a(Germania) per disputare la Finale al corpo libero della quinta tappa delladel-2020 di. L’azzurra ha tutte le carte in regola per salire sul podio e può anche andare a caccia della vittoria, la toscana ha i numeri giusti per fare saltare il banco e regalarsi un pomeriggio memorabile in terra teutonica: si presenta col secondo punteggio d’ammissione (13.533 propriol’olandese Tisha Volleman) e vuole conquistare punti importanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lara Mori scenderà in pedana attorno alle ore 16.00 per l’atto conclusivo al quadrato sfidano sette avversarie importanti ma assolutamente alla sua portata. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’d’inizio della ...

ItaliaTeam_it : EVVAIIIIIIIIIIIIIIIII! ???? In Coppa del Mondo a Il Cairo vittoria di Arianna #Errigo e terzo posto per Elisa Di Fra… - Eurosport_IT : ERRIGO-ORO, DI FRANCISCA-BRONZO: CHE SHOW IN COPPA DEL MONDO! ?????? Doppietta azzurra sul podio del fioretto femmini… - Federscherma : Cairo - Coppa del Mondo Fioretto Femminile TRIONFA ARIANNA ERRIGO ???????? ???? BRONZO PER ELISA DI FRANCISCA ????????????… -