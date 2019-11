Carola Rackete da Fazio | Salvini | Ospitano chi sperona motovedette

Fonte : agi

(Di domenica 24 novembre 2019) "A proposito di televisione, abbiamo dei fenomeni. Stasera sulla televisione pubblica pagata dagli italiani c'è ospite una signorina che hato una motovedetta della Guardia di Finanza per far sbarcare i migranti". Lo sottolinea Matteoparlando a Rimini durante un comizio su un palco allestito davanti alla nuova sede provinciale delle Lega riferendosi alla trasmissione di Fabioche ospiterà Carola Rackete.

