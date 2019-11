Quando il reddito di cittadinanza va ai criminali

Fonte : agi

(Di sabato 23 novembre 2019) Dal caso dell'ex brigatista rossa a quello del contrabbandiere di sigarette, passando per la cantante neomelodica, nipote di un uomo in odore di mafia, agli autori di una truffa alle assicurazioni col sistema 'spaccaossa'. Sono sempre più frequenti gli episodi di cronaca giudiziaria accostati all'applicazione deldi, che mettono in cattiva luce la misura anti-povertà. Tutti episodi simili, dove il sostegno economico alle persone in difficoltà finisce per passare come un regalo a chi lavora in nero o non ha la fedina penale pulita. A parte il clamore mediatico suscitato dalla posizione di Federica Saraceni, l'ex br che ai domiciliari sta scontando una condanna a 21 anni e mezzo per l'omicidio del giuslavorista Massimo D'Antona e che (nel rispetto della normativa vigente) sta percependo ildi, è di questi giorni la storia di un ...

