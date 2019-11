Lavoro | Di Maio | ' Faremo riforma Centri impiego | entro fine anno assunzioni e software

**Lavoro : Di Maio - ‘dl riders è legge - primi in Ue’** : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Ho aspettato la firma del Capo dello Stato per parlare. Ma adesso più che mai sento l’esigenza di dirvi una cosa importante. Da ministro del Lavoro del precedente governo, il giorno del mio insediamento, il 5 giugno 2018, avevo invitato al ministero i giovani riders che tramite una app ogni giorno in bici portano cibo a casa degli italiani. E spesso per le carenti condizioni di sicurezza delle ...

**Lavoro : Di Maio - ‘ora governo intervenga su aperture 7 su 7’** : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Dopo il decreto dignità e il decreto Riders, dobbiamo andare avanti come governo nella tutela delle persone che lavorano, come nel caso delle partite Iva e dei lavoratori dipendenti degli esercizi commerciali che, a causa delle liberalizzazioni, sono sprofondati nella giungla degli orari di apertura e chiusura, cercando invano di battere i centri commerciali, rimanendo aperti 12 ore al giorno e 7 ...

Di Maio a Rabat : ottimo Lavoro del Marocco sulle riammissioni : Di Maio:"Bisogna dare atto al Marocco che dal punto di vista delle riammissioni sta facendo un ottimo lavoro, che potrebbe essere fonte di ispirazione

M5s - Buffagni : “Esperimento con Pd è fallito. Di Maio resti capo politico. Conte? Condivida di più il Lavoro con noi” : “L’esperimento col Pd è fallito, lo dicono i numeri”. Così Stefano Buffagni, sottosegretario al ministero dello sviluppo Economico ha commentato i risultati delle elezioni regionali in Umbria. “Il capo politico è Di Maio che è la persona migliore che abbiamo – ha aggiunto a Roma, a margine dell’evento di Poste italiane sui piccoli comuni italiani – dopo di che questo non significa non allargare la catena ...

Italia 5 stelle Napoli - Grillo : “Stiamo dando la narrazione al Pd - è meraviglioso”. Di Maio : “Non scapperemo dalle promesse”. Conte : “Mio partito? Lavoro benissimo con M5s” : “Basta essere arrabbiati, ora carichiamoci il Movimento sulle spalle. Non scapperemo dalle promesse, noi siamo la terza via”. Luigi Di Maio si è presentato davanti ai 5mila e 500 attivisti dell’Arena Flegrea di Napoli e, nella serata più importante di Italia 5 stelle (che secondo gli organizzatori oggi ha visto 25mila ingressi), ha esordito facendo gli auguri di buon compleanno ai suoi. E, in un momento molto delicato per il ...

Il governo si tiene quota 100 - ma dove sono i posti di Lavoro promessi da Di Maio? : “Se proprio si vuole essere pessimisti, dall'anno prossimo in pensione ci andranno almeno 600 mila persone”, disse, baldanzoso, lo scorso novembre l'allora ministro del lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Nella fase di limatura del decreto legge che introduceva in tandem reddito di citt