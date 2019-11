Lampedusa | si rovescia un barcone al largo dell’isola dei Conigli | salvati 143 migranti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Sono 143 idalla Guardia di finanza e della Gguardia costiera nel pomeriggio di sabato dopo un naufragio aldelle coste di, tra la spiaggia dell’isola deie cala Galera. “Isono stati portati in salvo – racconta il sindaco diTotò Martello – e le motovedette sono uscite nuovamente per accertarsi che non ci siano persone in mare”. Le persone recuperate sono fatte sbarcare in porto, ma le ricerche continuano: due uomini tratti in salvo si disperano perché tra le persone salvate non ci sono le loro mogli. A segnalare l’imbarcazione in difficoltà a un miglio dalla costa diè stato un cittadino che ha allertato i soccorsi: sul posto sono state inviate tre motovedette della Guardia costiera, due della finanza e una dei carabinieri. Allertati anche un elicottero e un aereo della Guardia ...

