Il Napoli ancora convalescente è 1-1 contro il Milan a fine primo tempo

SKY – Ibrahimovic tentato da Ancelotti : può ancora trasferirsi al Napoli : SKY – Calciomercato Napoli: Ibra ancora in orbita azzurra Ibrahimovic Napoli – Durante il prepartita di Sky, Marco Cattaneo ha fatto una breve precisazione sulla situazione di mercato di Zlatan Ibrahimovic. Il giornalista, durante una breve chiosa dedicata allo svedese, ha specificato che lo svedese è ancora tentato da Carlo Ancelotti. Leggi anche –> Calciomercato ultimissime: […] Leggi tutto L'articolo SKY – ...

Napoli – Ancora dubbi sul modulo e su Allan : Sono quattro i giocatori che beneficerebbero del cambio modulo, dal 4-4-2 al 4-3-3, che Mister Ancelotti ha nei suoi pensieri I quatto sono: Insigne, Mertens, Fabian e Zielinski. L’allenatore azzurro, infatti, sta facendo le sue valutazioni a Castel Volturno e questo passaggio al nuovo assetto tattico avverrebbe per migliorare il rendimento di questi quattro big della rosa. dubbiO Allan – L’unico che potrebbe risentirne è ...

Milan-Napoli : Milik sarà ancora assente. Ecco perchè… : L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno spiega il motivo dell’assenza di Milik anche nella gara di campionato contro il Milan. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno,Arek Milik, a Milano non ci sarà. Il calciatore avverte uno stato di sofferenza mio-tendinea nella zona addominale, si punta ad averlo a disposizione per la partita contro il Bologna, ma c’è incertezza sui tempi di ...

Direttore di banca in carcere a Napoli da tre anni ma ancora senza motivazioni : Sono passati tre anni, anzi tre anni e cinque mesi per l'esattezza, da quel fatidico verdetto che ha condannato un Direttore di banca della Unicredit SpA e i suoi presunti complici a ben nove anni di reclusione a seguito di una inchiesta su una truffa e per sostituzione di persona alla cui base vi era la costruzione di falsi profili di natura creditizia ai danni dell’ex banca di Roma. La lunga attesa Da quel lontano 15 aprile 2016 in cui venne ...

CorSport : Milan-Napoli - Milik non ce la fa. Buone speranze per Manolas e Ghoulam. Allan ancora in forse : Milik non ce la farà a recuperare per la partita di sabato contro il Milan, scrive il Corriere dello Sport. Per tornare arruolabile dovrà finire tutto il primo ciclo di terapie, iniziato solo 8 giorni fa. gli occorre riposo per tornare velocemente in campo. Sembrano invece in ripresa Manolas e Ghoulam, che da ieri hanno fatto ritorno in gruppo. Allan probabilmente si aggregherà oggi: ieri ha continuato a seguire la tabella personalizzata per ...

Napoli - ancora linea dura : “Elmas ha parlato nonostante il silenzio stampa - prenderemo provvedimenti” [FOTO] : Prosegue la linea dura in casa Napoli, nessun passo indietro nel rapporto incrinato tra società e calciatori. Trite e ritrite le ultime vicende del club partenopeo, con la questione rinnovi ai senatori e il rifiuto di andare in ritiro in seguito ai cattivi risultati. Poi le parole di Ancelotti, il pugno duro della proprietà e il comunicato con tanto di silenzio stampa. silenzio stampa che si protrae ormai da un po’ e che non è stato ...

De Paola : ”Il Napoli è ancora un buon affare per De Laurentiis e non vale la pena venderlo” : De Paola: De Laurentiis deve guardarsi attorno? Perché non cogliere al volo l’offerta di 560 milioni? Evidentemente il Napoli è ancora un buon affare per lui, entra in ballo l’imprenditore a questo punto DE Paola Napoli – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista per parlare del Napoli. Queste le sue parole: Sono preoccupato per il domani: i tre ...

Napoli senza manutenzione : ancora una volta è disastro maltempo : Trecentocinquanta interventi dei Vigili del Fuoco negli ultimi due giorni, decine di alberi crollati, frane che hanno mandato il traffico in tilt, infiltrazioni e danni in oltre 30 scuole, strade...

Scuole ancora chiuse a Napoli - esplode la rabbia delle mamme : Secondo giorno consecutivo di chiusura delle Scuole a Napoli, quarto nel giro di una settimana. L'ordinanza è giunta ieri poco dopo le 19 per la gioia degli studenti in attesa disperata di...

Napoli ancora in crisi - solo 0-0 col Genoa tra i fischi del San Paolo : Il Napoli non scaccia la crisi generale e si ferma sullo 0-0 nella dodicesima giornata di campionato di Serie A contro il Genoa.

Napoli-Genoa 0-0 - pagelle / Ancora una volta i giudizi agonistici sono un esercizio inutile : OSPINA. Ilaria cara, Ancora una volta i giudizi agonistici sono un esercizio pleonastico, superati da eventi di altra natura maligna. Dopo Atalanta (il nefasto Giacomelli), Roma (il ritiro dell’amalgama di DeLa) e Salisburgo (l’ammutinamento), stasera è l’ora del lettino per la psiche, se non altro per onorare gli 80 anni dalla morte di Freud. Dimenticavo: Ospina non fa una parata degna di nota – senza voto Quand’è che torneremo a parlare ...

Previsioni Meteo Napoli : ancora maltempo con piogge e temporali - i dettagli : Previsioni Meteo Napoli – Va approfondendosi il nuovo sistema instabile anche verso il Tirreno centro-meridionale. Le anse cicloniche ancora non sono bene attive in corrispondenza del capoluogo campano, con transito di alcuni nuclei instabili, ma irregolari, solo in qualche caso associati a brevi rovesci nemmeno ovunque, con apporto di qualche millimetro sulle aree metropolitane, magari qualche pioggia più intensa sui settori di ...

Napoli – NMLive : C’è ancora tempo per recuperare. Situazione che si è creata si poteva evitare : Napoli -NM LIVE – Andrè Cruz, Maurizio Pistocchi, Toni Iavarone, Claudia Garcia ed Antonio Petrazzuolo su “NapoliMagazine.Com” Napoli – A NapoliMagazineLive sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per discutere sulle ultime vicende in casa Napoli. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: NM LIVE – Andrè Cruz: “Il Napoli ha ancora tempo per recuperare, Ancelotti è un bravo allenatore, i giocatori ...

