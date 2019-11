Basket : cadono le accuse di violenza domestica contro DeMarcus Cousins : Secondo quanto riporta la ESPN, e come ulteriormente riportato dall’insider NBA Adrian Wojnarowski, DeMarcus Cousins può girare per gli Stati Uniti di nuovo senza problemi penali pendenti sulla sua testa. Sono infatti cadute le accuse di violenza domestica che, nelle scorse settimane, erano state formulate contro di lui dalla sua ex compagna Christy West, che aveva denunciato per molestie il giocatore (le registrazioni emerse, peraltro, ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (15 novembre). Antetokounmpo guida i Bucks alla vittoria - cadono a sorpresa Clippers e Mavericks : Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite della stagione NBA 2019-2020. Da registrare le vittorie interne di Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, e le sorprendenti sconfitte esterne per Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto. Ad inaugurare la notte del Basket a stelle e strisce è la vittoria in scioltezza dei Miami Heat in quel di Cleveland con il punteggio di 97-108. La franchigia ...

LIVE Khimki-Olimpia Milano 76-68 - Eurolega Basket 2019-2020 in DIRETTA : Shved e Jerebko segnano 43 punti in due e i meneghini - dopo sei successi consecutivi - cadono in Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE si conclude qua. Grazie per essere stati con noi e rimanete su OA Sport per avere tutte le notizie sul basket italiano, europeo e statunitense. Finisce qua. Si ferma sul campo del Khimki, dopo sei successi consecutivi, la striscia positiva dell’Olimpia Milano. 87-79 Canestro di Tarczewski a 5″ dalla fine. 87-77 1/2 ai liberi del Chacho. 87-76 2/2 ai liberi di ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : risultati 30 ottobre. Barcellona solo in vetta - cadono CSKA e Real Madrid : Dopo i quattro anticipi di ieri, tra i quali spicca il successo dell’Olimpia Milano sul campo dell’Alba Berlino, si è conclusa in data odierna la quinta giornata di Eurolega 2019-2020. Erano cinque le partite in programma: successo importante per Barcellona che resta da solo in vetta a causa della sorprendente sconfitta interna del CSKA Mosca. Negli altri incontri lo Zenit sbanca Vilnius, mentre Real Madrid e Fenerbahce ...