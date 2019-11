Le minacce dei genitori spesso minano la dignità della scuola

Urla e minacce durante il Consiglio dei Ministri. Di Maio : "Noi ce ne andiamo". Schiaffo al Pd : Luigi Di Maio continua a mettere in fibrillazione il Conte bis. Il caso Ilva sfarina il governo giallorosso in Consiglio dei ministri, scrive il Fatto quotidiano in edicola il 7 novembre. Pd e M5S litigano per ore, perché i dem si presentano con un decreto per ripristinare subito l'immunità penale

Ray Donovan 7 al via negli Usa tra un doloroso passato e nuove minacce : la sinossi dei primi tre episodi : Anche per Showtime è arrivato il momento di scendere in campo e mettere in gioco i suoi gioiellini a cominciare da Shameless e finendo proprio a Ray Donovan 7. La serie con Liev Schreiber tante volte finita sulla graticola per una possibile cancellazione, è ancora viva e vegeta e dal 14 novembre prenderà il via negli Usa con la première dal titolo "Faith. Hope. Love. Luck". Non ci vuole poi molto a capire che siano proprio questi i presupposti ...