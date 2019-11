Conti Lega | i 14 alert di Bankitalia | «operatività sospetta» Atti ai pm di Genova

Volley - SuperLega 2019-2020 : settima giornata : Milano-Modena il big match - Civitanova per Continuare la fuga : Prosegue il tour de force della SuperLega 2019-2020 che è ormai in campo ogni tre giorni, il massimo campionato italiano di Volley maschile sarà protagonista anche tra mercoledì 20 e giovedì 21 novembre con la settima giornata. Ennesimo turno infrasettimanale per le stelle della pallavolo che non stanno avendo un momento di tregua in questo avvio di stagione e si continuerà su questi ritmi almeno fino a Natale visto che poi a dicembre ...

Star Wars Jedi : Fallen Order Contiene un particolare easter egg legato all'Ordine 66 : All'interno di Star Wars Jedi: Fallen Order sono presenti diversi easter egg legati all'iconica saga, ma oggi ve ne vogliamo riportare uno alquanto particolare. Innanzitutto vogliamo avvertirvi: proseguendo con la lettura potreste incontrare dei piccoli spoiler, perciò se ancora non avete giocato a questo titolo vi sconsigliamo di continuare.Il titolo di Respawn si trova in una sequenza temporale in cui l'Ordine 66 viene menzionato più volte. ...

Volley - Superlega 2019 - sesta giornata. Doppio scontro al vertice. Civitanova-Modena : scontro fra titani - Milano-Trento per Continuare a sognare : Giornata chiave, la sesta, tutta in programma domenica, in Superlega, nel bel mezzo di un tour de force che vede le squadre del massimo campionato impegnate per la terza settimana consecutiva con il Doppio turno in tre giorni. Si scontrano fra loro le prime quattro squadre del campionato e, a fine giornata, si saprà qualcosa in più sui reali valori in campo del torneo tricolore. Fari puntati soperattutto sull’Eurosuole di Civitanova dove, ...

Sondaggi : la Lega Continua a crescere - scendono i 5 Stelle. Ma 45% degli elettori è fiducioso su Ilva : La Lega nell’ultimo mese non ha smesso di crescere e questa questa settimana ha raggiunto il 32,6% (rispetto al 32% di una settimana fa), portando il centrodestra (contando il 9,6% di Fratelli d’Italia, il 7,3% di Forza Italia e poco meno dell’1% di Toti) ad oltre il 50% dei consensi. A misurarli è un nuovo Sondaggio elaborato dall’Istituto Ixè per Rai 3 – Cartabianca, secondo cui anche il Pd sale e negli ultimi sette ...

Sondaggi elettorali Ixè : crolla il M5S - la Lega Continua a crescere : Sondaggi elettorali Ixè: crolla il M5S, la Lega continua a crescere Ieri il premier Conte ha incontrato i parlamentari pugliesi del M5S sulla questione dell’ex Ilva. I rappresentanti pentastellati hanno riferito al capo del governo di essere contrari alla possibile reintroduzione dello scudo penale. Conte ha quindi chiesto a tutti i ministri di presentare dei progetti per far ripartire Taranto. La domanda che si pongono tutti è però la ...

Milano - carabinieri stroncano rete di truffatori legati al clan Contini. Ecco come funzionava il raggiro : Un business che poteva fruttare anche 200mila euro a settimana, come spiegato da uno degli indagati in un’intercettazione telefonica. E’ quanto emerso dalle indagini sul sistema di truffe agli anziani che faceva capo al clan camorristico dei Contini e sul quale ha fatto luce l’inchiesta partita da Milano e poi trasferita per competenza territoriale alla Procura di Napoli, guidata dal procuratore Giovanni Melillo. L’indagine, culminata oggi in 51 ...

Sondaggi politici - la Lega in Continua ascesa e l’impatto del caso Ilva sugli elettori : Gli ultimi Sondaggi politici continuano a evidenziare tendenze di voto sempre più a favore del centrodestra, in primis alla Lega di Matteo Salvini. In questo caso, i consensi degli elettori verso leader e partiti emergono anche alla luce del caso del recesso di Arcelor Mittal dall'ex Ilva di Taranto, al centro del dibattito pubblico e politico dell'ultima settimana.continua a leggere

Sondaggio Swg : Lega in Continua crescita - centrodestra oltre il 50% : Secondo l'ultima rivelazione dell'istituto Swg per il Tg La7, resa nota nella giornata di ieri 4 novembre il centrodestra vola sempre più in alto e la coalizione va oltre il 50%. In grande difficoltà invece il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle. Numeri preoccupanti per quanto riguarda le forze che sostengono il governo Conte Bis, specie se si confronta il dato con lo stesso Sondaggio compiuto a fine ottobre. I partiti che ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 6a giornata : Milano riceve il Barcellona - ancora imbattuto sul Continente. Previsto il pienone al Forum : Sarà una notte speciale, quella di domani, per l’Olimpia Milano: al Mediolanum Forum di Assago, che va verso il tutto esaurito nei suoi oltre 12.000 posti (pochissimi i biglietti rimasti), arriva il Barcellona di Svetislav Pesic, che si è rinforzato tantissimo in estate con il chiaro obiettivo di ripetere i trionfi del 2003 e del 2010. I blaugrana sono imbattuti in Europa, con cinque vittorie in altrettante partite, mentre in ...

“Fai schifo!”. Anna Tatangelo non fa sConti - bastano poche parole e la famosa collega è demolita : Botte e risposta (e nessuna cortesia) tra Anna Tatangelo e Dolcenera. La prima a lanciare l’esca è stata Dolcenera, che ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’ ha di fatto stroncato la collega. Argomento il Festival di Sanremo 2006, al quale hanno partecipato entrambe. Anna con la canzone Essere una donna mentre Dolcenera con Com’è straordinaria la vita. La compagna di Gigi D’Alessio ha vinto la categoria delle Donne mentre Dolcenera si è ...

Terremoto - ancora paura in Calabria : Continua lo sciame sismico. E’ collegato ai vulcani sottomarini del Tirreno? : Non si arrestano le scosse di Terremoto che hanno causato grande paura nei giorni scorsi in Calabria, soprattutto nel cosentino tirrenico. Nell’area epicentrale, nel mar Tirreno al largo di Diamante e Scalea, si è innescato un vero e proprio sciame sismico con decine di scosse negli ultimi giorni. Ecco le scosse che si sono verificate tra ieri sera e la giornata di oggi: Sabato 26 ottobre ore 18:40 – magnitudo 2.0 Domenica 27 ...

Renzi dalla Leopolda attacca il leader della Lega - “Salvini Continua a urlare ma la nostra casa è a prova di ruspa” : Nuovo duro attacco di Matteo Renzi a Salvini. Il leader di Italia Viva, nel corso dell’ultimo suo discorso alla Leopolda durante la presentazione del simbolo del nuovo partito si è scagliato contro Matteo Salvini. Matteo Renzi ha commentato il discorso in Piazza San Giovanni a Roma di Matteo Salvini nella convention del centrodestra. L’ex premier ha voluto ribadire con forza che: “La nostra e’ una casa a prova di ruspa. Lo dico ...

Isabella Conti - la nuova Boschi di Renzi che svela gli altarini del Pd e Lega Coop : "Pressioni e pressioni" : Le fortune di Isabella Conti, la "nuova Boschi" entrata nelle grazie di Matteo Renzi, politicamente è nata nel 2015. La sindaca di San Lazzaro di Savena (Bologna), che ha appena lasciato il Pd per Italia Viva e che parteciperà da protagonista alla decima Leopolda, è stata rieletta con l'80% dei voti