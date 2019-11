Torino | al pronto soccorso per una caduta | le scoprono e la salvano da un aneurisma

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Si rompe il femore cadendo in casa e alleungigante dell'arteria renale. Protagonista della storia è una donna di 73 anni che è stata salvata all'ospedale Mauriziano dida un intervento d'urgenza dell'equipe urologica diretta dal primario Roberto Migliari.

FrancoFratto : In Pronto soccorso per una caduta in casa e rottura di femore, le scoprono un aneurisma gigante dell'arteria renale… - IdeawebTV : Torino: in Pronto Soccorso per una caduta in casa, viene salvata con un eccezionale intervento da un aneurisma giga…