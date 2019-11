Bonaccini-Borgonzoni | duello tv tra candidati in Emilia Romagna | “Da qui stop

Sondaggi Emilia Romagna - Bonaccini davanti a Borgonzoni di 12 punti. Ma i partiti del centrodestra battono il centrosinistra : Il presidente uscente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini stacca la sfidante Lucia Borgonzoni con una distanza in doppia cifra. La coalizione a sostegno della senatrice leghista supera l’insieme dei partiti che appoggiano il governatore. E’ la sintesi di un Sondaggio Ixè per Cartabianca (Rai3) che rappresenta da una parte la forza del candidato del centrosinistra probabilmente anche in funzione del suo lavoro per cinque anni ...

Elezioni Emilia Romagna - Bonaccini vs. Borgonzoni : è scontro fra i candidati sul tema della sanità : Ieri sera a Cartabianca si è svolto il primo confronto aperto fra i due candidati alla presidenza dell'Emilia Romagna: Stefano Bonaccini, governatore uscente ed esponente del Partito democratico, e la senatrice leghista Lucia Borgonzoni, sostenuta dal centrodestra. Il faccia a faccia ha toccato vari temi, dalle priorità per la Regione all'impatto del voto a livello nazionale.Continua a leggere

Tra Borgonzoni e Bonaccini vince il fair play. Malgrado sanità e sardine : Tantissima sanità, molto fair play (appena incrinato da qualche piccolo affondo dialettico) e un pizzico di sardine, intese come movimento spontaneo tenuto a battesimo dalla regione e ormai in formato esportazione. Sono gli ingredienti principali del confronto tv di ieri sera, ospitato da CartaBianca su Rai3 tra Borgonzoni e Bonaccini. "Stefano" e "Lucia" - a tratti i duellanti per la guida dell'Emilia-Romagna si danno del tu - si confrontano ...

Bonaccini difende i suoi risultati - Borgonzoni cavalca l'onda di Salvini : Il buongoverno degli ultimi 5 anni nella regione rossa per antonomasia da una parte e i danni che la manovra dell’esecutivo giallorosso possono fare al territorio dall’altro. È tutto qui il cuore della sfida tra il dem Stefano Bonaccini e la leghista Lucia Borgonozoni, candidati alla guida dell’Emilia Romagna dove si voterà il 26 gennaio. Nello studio di Carta Bianca su Rai Tre, il governatore si presenta in ...

A Cartabianca di stasera 19 novembre ci sarà un confronto tra Borgonzoni e Bonaccini : Martedì 19 novembre, dalle ore 21:20 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di Cartabianca. Il talk politico, condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer, nella puntata di questo martedì avrà un momento molto importante: come annunciato dalla stessa conduttrice, infatti, vi sarà un dibattito in studio tra Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini, ovvero i due candidati favoriti per le elezioni regionali in Emilia Romagna. Un confronto che può ...

Emilia-Romagna - Borgonzoni a Bonaccini : “Sugli ospedali aperti è confuso - dovrebbe studiare” : Continua il botta e risposta tra Pd e Lega sulla proposta lanciata da Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna per velocizzare le liste d'attesa nella Regione. Bonaccini: "Preoccupante che non sappia che il servizio sanitario è già attivo nei weekend". Borgonzoni: "Forse gli farebbe bene qualche corso di recupero per studiare il modello Veneto".Continua a leggere

Lucia Borgonzoni smaschera il gioco sporco di Bonaccini : "Si vergogna di Zingaretti e Renzi" : Il ritornello del Pd per disinnescare la bomba Lucia Borgonzoni è ormai trito e ritrito: "Emiliani, il 26 gennaio si vota per lei o Stefano Bonaccini, non per Matteo Salvini". Il tema ormai è noto: la campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna è monopolizzata dalla presenza quasi perenne

Sondaggi politici - testa a testa Bonaccini-Borgonzoni : anche se gli elettori si fidano più del primo : Dall'ultimo Sondaggio di PiazzaPulita su La7 emerge un dato interessante sull'opinione degli elettori riguardo ai candidati alla presidenza in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, in tema di competenze e onestà. Il 53% degli intervistati, infatti, ritiene che il candidato di centrosinistra sia più preparato e competente della sua sfidante. Solo il 24% del campione attribuisce queste qualità a Borgonzoni. Ma i Sondaggi elettorali ...

Emilia Romagna : figlia Guazzaloca - ‘Borgonzoni non è credibile - voterò Bonaccini’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Grazia Guazzaloca, la figlia di Giorgio, il primo sindaco di Bologna non di sinistra e che nella città Emiliana ha lasciato il segno, voterà il governatore uscente Stefano Bonaccini perché giudica Lucia Borgonzoni “non credibile” . La vittoria del babbo “fu una vera rivoluzione – ricorda la figlia in un’intervista sul Corriere della Sera – ma non era contro qualcuno o ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia-Romagna - risultato in bilico è testa a testa tra Bonaccini e Borgonzoni : Sempre più nel baratro il M5S che secondo gli Ultimissimi sondaggi scenderebbe ancora toccando il minimo storico nelle intenzioni di voto. Una situazione che rende ancora più indecisi gli elettori grillini si sta verificando in Emilia. Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che il M5S sia intenzionato in Emilia-Romagna a non presentare nessuna lista e dare forse, un appoggio esterno al governatore uscente Stefano Bonaccini. Andare ...

Sondaggio di Tecnè - Lucia Borgonzoni a un passo da Bonaccini : i clamorosi numeri delle Regionali : Lucia Borgonzoni segue con il fiato sul collo Stefano Bonaccini. In vista delle Regionali in Emilia-Romagna il governatore uscente è vicino a vedersi sottrarre la roccaforte scarlatta. Quella che sembrava solo un'ipotesi viene suffragata dai sondaggi. I numeri di Tecnè elaborati per Quarta Repubblic

Lucia Borgonzoni fa paura a Bonaccini - la lista dei sindaci sostenitori del Pd taroccata : clamorosa denuncia : In Emilia Romagna il Pd e il governatore uscente Stefano Bonaccini evidentemente sentono il fiato sul collo di Lucia Borgonzoni e della Lega. Il rischio di ribaltone alle regionali del 26 gennaio prossimo è talmente alto da costringere il centrosinistra a inserire nella lista dei sostenitori del gov

Sondaggi Emilia-Romagna - Emg : “Testa a testa Bonaccini-Borgonzoni. Ma sulla reputazione il candidato Pd stacca la leghista 53% a 24%” : Il candidato del centrosinistra in Emilia Romagna Stefano Bonaccini di poco sopra la sfidante del Carroccio Lucia Borgonzoni. Quando mancano meno di tre mesi alle elezioni Regionali del prossimo 26 gennaio, un Sondaggio Emg-Acqua Group fotografa il testa a testa dei due candidati: il presidente uscente ha il 45,5 per cento dei consensi, mentre la candidata scelta dal centrodestra raggiunge il 44%. Il M5s, che non ha ancora annunciato quale sarà ...